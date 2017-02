Në Holandë burgjet mbyllen, se s’ka të burgosur (Foto)

Përpos shumë problemeve që mund të ketë një vend, të mos kesh të dënuar mjaftueshëm për të mbushur burgjet është ndoshta më e mira.

Mbipopullimi i burgjeve mund të jetë një problem në Ballkan, por në Holandë ato po mbyllen pasi nuk ka të burgosur.

Pesë burgje holandeze u mbyllën në 2016, pas 19 të tilla në 2014 dhe tetë në 2009.

Niveli i krimit në vend ka rënë me 0.9% në vit, dhe gjyqtarët japin vendime të shkurtra. Kjo do të thotë se 3 mijë qeli dhe 300 vende për të rinjtë nuk do të jenë më deri në 2021, transmeton tch.

Britanikja The Guardian thotë se Norvegjia po kërkon të dërgojë të burgosurit e tepërt të kryejnë dënimin në Holandë, që kur sistemi i tyre i burgjeve është mbipoulluar, dhe Holanda ka hapësira.