Ushtarët rusë do të bëhen 'të pamposhtur': Njihuni me çantën me të cilin ata do të pajisen deri në vitin 2020 (Video)

Sipas kreut të ushtrisë ruse, deri në vitin 2020, çdo ushtar do të marrë një çantë luftarake, të quajtur “Ratnik-3”, e cila pritet të përbëhet nga 40 komponentë.

Siç shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi, bëhet fjalë për një çantë, e cila, ndër tjerash, përfshin edhe armë, pajisje optike, pajisje navigacioni, si dhe sistemet për mbrojtjen e jetës dhe paketën e energjisë.

“Ratnik-3” është menduar kryesisht për këmbësorinë, snajperët, shoferët e automjeteve të blinduara dhe ata të mbrojtjes ajrore.

Thuhet se kjo çantë do të duhej të lehtësonte punën e ushtarit në fushën e betejës, për shkak se ajo është dy herë më e lehtë se versioni i mëparshëm – peshon vetëm 20 kilogramë.

Çanta gjithashtu përfshin komponentë biomechanical si një exoskeleton, mikroklimë dhe një sistem për monitorimin e shëndetit të ushtarëve.

Të gjithë ushtarët, me anë të kësaj çante, informacionin e marrin në maskën e tyre. Ato do ta ndihmojnë ushtarin që të jetë në kontakt me komandën e njësive.

Nëse plagoset, siç është raportuar nga mediat ruse, është e mjaftueshme që ai të shtypë një buton dhe komanda do të jetë e njoftuar për gjendjen e tij. E nëse ai e humb vetëdijen, këtë rol e luan një byzylyk i veçantë.

“Ratnik-3” ka senzorë të veçantë të cilët mund të tregojnë rrezikun nga armiku, gjegjësisht afrimin e armikut.