Mbretëresha e Britanisë feston 65 vjetorin në fron

Mbretëresha e Britanisë së Madhe Elizabeth II, monarkja aktuale me sundimin më të gjatë në botë sot do të festojë përvjetorin e “safirit” dhe kësisoj do të bëhet mbretëresha e parë britanike që shënon 65 vjetorin me udhëheqjen e Mbretërisë së Bashkuar.

Me rastin e kësaj feste, zyra e Mbretëreshës ka bërë portretin e saj të vitit 2014, në të cilën ajo shfaqet teska bart bizhuteri safiri, që i ka marrë nga babai i saj si një dhuratë martese në vitin 1947, raportojnë mediat britanike, përcjellë Klan Kosova.