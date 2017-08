Trupa e Baletit shënon 45-vjetorin me 'Një legjendë për dashurinë'

Me një shfaqje që mëton që përmes historisë së dashurisë së një çifti të portretizojë edhe historinë e kombit shqiptar, Baleti Kombëtar i Kosovës shënon 45-vjetorin e themelimit.

“Një legjendë për dashurinë” është një shfaqje baleti me zhvillim neoklasik, koreografinë e së cilës e ka bërë Pullumb Agalliu.

Kjo shfaqje do të jepet premierë më 21 shtator. Kjo është premiera e katërt e Baletit Kombëtar të Kosovës për vitin 2017.

Në një intervistë për gazetën “Zëri”, drejtori i Baleti Kombëtar të Kosovës, Ahmet Brahimaj, shpalos më shumë detaje për premierën e radhës, planet deri në fund të vitit dhe gjendjen aktuale të kësaj trupe që po ecën drejt një gjysmë shekulli të jetës në skenë.

Si po e gjen Baletin Kombëtar të Kosovës ky 45-vjetor i themelimit?

Baleti Kombëtar i Kosovës me të vërtetë ka arritur një nivel dhe respektohet prej njerëzve brenda dhe jashtë Kosovës. Është një trupë stabile që ka një nivel të lartë artistik të baletit. Kjo mbi të gjitha është një trupë punëtore e cila ka një disiplinë të brendshme, të shkëlqyeshme. Kjo shihet edhe përmes shfaqjeve dhe sukseseve që kemi pasur deri më tani.

Këtë përvjetor do ta shënoni me shfaqjen “Një legjendë për dashurinë” të koreografit Pullumb Agalliu; pse zgjodhët pikërisht Agalliun për këtë rast?

Pullumb Agalliu është një mjeshtër i madh i baletit, i dëshmuar jo vetëm në Shqipëri por edhe në Baku, Turqi, e vende tjera. Ai ka bërë koreografi edhe nëpër shumë vende të tjera. Gjithashtu e kemi të njohur, sepse ne balerinët e Kosovës kemi punuar moti me të, edhe gjenerata ime. Atë kohë ai ka qenë asistent. Edhe me këtë trupë të baletit kemi bërë dy shfaqje me të, “Othellon” dhe “Netët arabe”. Edhe kësaj here jemi nisur prej faktit që Pullumbi është një njohës i mirë i baletit klasik, por edhe i artit tonë kombëtar. Ai është një mjeshtër i madh, punën e të cilit ne e çmojmë edhe i besojmë.

Na shpalosni më shumë detaje se për çfarë flet kjo shfaqje.

“Një legjendë për dashurinë” është një shfaqje me karakter kombëtar. Në këtë shfaqje përmes historisë së dashurisë së çiftit Borana dhe Bajrori përshkruhet historia jonë kombëtare me rëniet dhe ngritjet që ka pasur kombi ynë, deri në shpalljen e Pavarësisë. Shfaqja është e gërshetuar edhe me muzikë kombëtare të disa kompozitorëve tanë. Aty dëgjohen pjesë nga vepra e Rexho Mulliqit marrë nga baleti “Nita” dhe veprën orkestrale “Rapsodi shqiptare” të Kara Karajevit.

Cilat janë planet e Trupës Kombëtare të Baletit për pjesën e mbetur të vitit, pas kësaj premierë të katërt për sivjet?

Siç e thatë pra kjo është premiera e katërt që po e sjellim sivjet. Ne vitin 2017 do ta përmbyllim me gjashtë premiera. Pas përfundimit të kësaj ne do ta bëjmë një shfaqje bashkëpunim me një ekip nga Evropa. Kjo shfaqje do të jepet premierë më 25 nëntor, ndërsa më 21 dhjetor e kemi shfaqjen tonë të fundvitit, të cilën do ta realizojmë më një koreograf gjerman dhe ekipin e tij. Gjashtë premiera për një vit janë shumë për Baletin Kombëtar të Kosovës por na dolën dy më shumë se që i kemi planifikuar kësaj here.

Një tjetër përvjetor i rëndësishëm po e gjen Trupën Kombëtare të Baletit pa shtëpi të vetën, pra pa Teatrin e Operës dhe Baletit, cila mbetet sfida kryesore e kësaj trupe?

Kjo trupë e baletit për momentin është trupë stabile. Normale që ka nevojë për numër më të madh të balerinëve. Kërkesa jonë që nga pas lufta është që të hapet një shkollë e baletit. Të ndërtohet një objekt, ku nxënësit mund të përgatiteshin nga Trupa e Baletit, si gjithkund në botë. E kemi hap një degë në kuadër të shkollës së muzikës, por ajo na dështoi, do me thënë është shuar ai drejtim. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë nuk ka arritur deri tash, përveç premtimeve, që të realizojë diçka konkrete.

E theksoj që problemi më i madh që e kemi tani është shkollimi i brezave të ri. Aktualisht i kemi diku njëzetedy balerinë aktiv të rregullt. Gjashtëmbëdhjetë prej tyre rezidentë, në listën e rrogave, kurse të tjerët i paguajmë me honorar, që është e dëmshme për ta. Baletit i duhen çdo ditë ushtrime dhe një ambient adekuat për të vepruar. Ky objekt nuk i plotëson kushtet, është teatër me një skenë të vogël dhe sallat e ushtrimeve janë të vogla dhe të papërshtatshme. E dimë që duhet shumë para për ta ndërtuar një teatër të mirëfilltë dhe nuk presim që kjo të ndodh shpejt. Për neve është e rëndësishme të ndërtohet një shkollë, ku Trupa e Baletit do të shkollojë gjeneratat e ardhme në mënyrë që puna të mos ndërpritet. /ZËRI/