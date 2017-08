Festivali 'Seanema' me karakter garues

Në Ulqin të Malit të Zi, për herën e tretë më radhë, do të organizohet Festivali i filmit “Seanema”. Ky Festival, që është emëruar duke kombinuar emrin e detit në gjuhën angleze, që e karakterizon këtë qytet të vjetër dhe atë të kinemasë, premton një program të pasur filmik në fund të kësaj sezone verore në qytetin bregdetar, shkruan sot, gazeta Zeri.

Festivali hapet pranë Muzeut arkeologjik në Kala, të enjten më datë 31 gusht, në ora 8 të mbrëmjes. “Seanema” këtë vit mbështetet nga Ministria e Kulturës e Malit të Zi, Komisioni për ndarjen e fitimeve nga lojërat e fatit, Qendra Kinematografike e Malit të Zi, Komuna e Ulqinit dhe shumë partnerë e donatorë të tjerë. Hyrja në të gjithë ambientet e Festivalit do të jetë falas.

Menaxhmenti i “Seanema” ka bërë tashmë të ditur se sivjet ky Festival vjen me disa risi.

Tema e edicionit të tretë është “EXILE”, dëbimi, ndërsa në fokus janë të rinjtë që ndihen të përjashtuar për shkak të ndryshimeve kulturore si dhe nga pamundësia për t`i realizuar idetë, planet dhe ambiciet në vendin ku ata jetojnë.

Përveç temës së re që prek këtë vit, “Seanema” ndryshon konceptin dhe bëhet Festival me karakter garues, ku filmat garojnë në tre kategori: filmi më i mirë, filmi më i mirë i metrazhit të shkurtër dhe çmimi i publikut ulqinak.

Rreth ndarjes së çmimeve vendos juria vlerësuese, e cila përbëhet nga regjisorët Pavlle Simonoviq e Fatos Berisha dhe dramaturgia e gazetarja Dafina Halili.

Në jurinë që do të vlerësojë filmat e metrazhit të shkurtër do të jetë aktori, fitues i çmimit të madh të Teatrit Kombëtar të Malit të Zi, Mirko Vllahoviq, regjisori i ri malazez, Senad Shahmanoviq dhe Tomas Auksas, regjisor, producent, aktivist dhe drejtor artistik i kompanisë multimediale “Liberatum” nga Londra.

Në ditën e parë të Festivalit katërditor të Ulqinit do të shfaqet filmi “Home”, film ky që është një bashkëpunim mes Kosovës dhe Britanisë së Madhe. Rikujtojmë se “Home” është një ndër filmat më të suksesshëm të kohëve të fundit dhe i pari film nga Kosova që ka fituar edhe një çmim “BAFTA”. “Home” me skenar dhe regji të Daniel Mulloy, është bashkë-produksion i DokuFest, Somesuch dhe Black Sheep Studios me aktorët Jack O’Connel dhe Holliday Grainger në rolet kryesore. Filmi 20 minutësh është xhiruar në Kosovë dhe Britani të Madh. Filmi e thekson gjendjen e refugjatëve dhe dhunës me të cilën përballen miliona njerëz në të gjithë globin.

Edhe filmi “Echo” i regjisorit nga Kosova, Dren Zherka ka zënë vend në programin e këtij Festivali. Ky film është edhe në garë në kategorinë “Best Feature Competition”.

Në anën tjetër një shfaqje speciale në Ulqin do të ketë filmi i shkurtër kosovar “Shok”, i cili ishte i nominuar për çmimin prestigjioz “Oscar”.

Në programin e edicionit të tretë bëjnë pjesë edhe filmat “Kushtetuta e Republikës së Kroacisë” e regjisorit Rajko Grliq, që do të shfaqet në natën e parë të festivalit, dy produksionet malazeze “Iskra” nga Gojko Berkuljan dhe “Perla e Bunës”.

Krahas programit të filmit, festivali “Seanema” këtë vit organizon panele, leksione për studentët, prezantime për dhe rreth filmit, për të rinjtë dhe rëndësinë e mbrojtjes së ambientit.

“Seanema Film Fest” është festival që angazhohet t’i bashkojë njerëzit për të shijuar filma që pasurojnë shpirtin e njeriut në një ekran gjigant në natyrë, me pamje nga deti nën qiellin e ndriçuar me yje. Qëllimi është t'i jap njerëzve ushqim për mendimet dhe t'i fuqizojë ata për të vepruar për mirë të shoqërisë. Ky festival promovon Ulqinin si qendër të shkëmbimeve ndërkulturore dhe e vendos atë në hartën globale të kinemasë.