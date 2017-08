Përmes ngjyrave, fëmijët sollën tregimet e tyre në GKK

Punëtoria “Tregimi im me ngjyra”, mblodhi të hënën në ambientet e Galerisë Kombëtare të Kosovës, fëmijë të grupmoshës 12-15 vjeçare.

Rreth dymbëdhjetë artdashës të rinj morën pjesë në këtë punëtori njëditore të organizuar në kuadër të programit të edukimit, në Galerinë Kombëtare të Kosovës. Aty pati pjesëmarrës edhe nga Diaspora.

Artistja Vlora Hajdini-Hajrullahu, që ishte në rolin e trajneres si bashkëpunëtore e Galerisë Kombëtare të Kosovës në këtë projekt, ligjëroi para pjesëmarrësve dhe u asistoi atyre në aktivitetet e parapara.

Për gazetën “Zëri” ajo tregoi se përmes kësaj punëtorie janë të interesuar t’i njohin fëmijët përveç vizatimit edhe me stilet dhe format e artit, të cilat me gjasë nuk mësohen nëpër shkollat e tyre fillore.

“Kjo punëtori do të zgjas tri orë. Këta po punojnë sot me disa ngjyra dhe materiale që ndoshta nuk kanë pasur rastin të punojnë më herët. Jemi të interesuar t’i njoftojmë fëmijët më shumë me artin, që të mos jenë të ngurtë. Përveç se të jenë vizatues të mirë ata duhet të jenë edhe njohës të artit. Kam dëgjuar që nëpër shkollat tona librat e artit as nuk hapen gjatë vitit mësimor dhe kjo është një hendikep. Fëmijët mësohen thjesht të vizatojnë dhe nuk mësojnë asnjë stil të punës apo për ndonjë piktor të Kosovës”, tha ndër të tjera Vlora.

Ajo theksoi se punimet e dala nga kjo punëtori do të ruhen në Galerinë Kombëtare të Kosovës dhe pritet që së shpejti të realizohen edhe disa punëtori të tjera.

Përmes kësaj punëtorie të rinjtë u njoftuan me teknika të reja dhe krejt te lira të artit, duke u shprehur lirshëm në mënyrën e transmetimit direkt të emocioneve të tyre përmes artit vizual.

Pjesëmarrësit mësuan si ta njohin dhe ta interpretojnë artin vizual, duke mos u kufizuar vetëm në artin tradicional, por edhe në format bashkëkohore të shprehjes artistike dhe konceptuale.

Gjatë ligjëratës tranjerja Vlora Hajdini-Hajrullahu u shpjegoi të pranishmëve si ideohet dhe realizohet një ekspozitë, cili është roli i kuratorit të ekspozitës, e elemente të tjera lidhur me artin.

Ajo i inkurajoi ata që të përdorin internetin në shërbim të zgjerimit të njohurive të tyre sepse aty mund të hulumtojnë edhe të mësojnë shumëçka edhe për këtë fushë, si për fushat e tjera.

Koncepti i punëtorisë me titull “Tregimi im me ngjyra” përkon me shprehjen mjaft individuale të secilit pjesëmarrës, ku përmes materialeve të ofruara do patën mundësinë që në mënyre vizuele, figurative ose jo, të tregojnë përjetime apo parashikimet për ngjarjet dhe botën që i rrethon. /ZËRI/