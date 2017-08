Davatë e shtratit i rregullon plumbi

Njërës që më kaloi pranë, por që nuk ishte nga ato, i propozova gabimisht që të vinte me mua dhe ajo m'u përgjigj me një logjikë shembullore se nuk mundej, ngase në shtëpi flinte burri i saj. Megjithatë, dy net më pas, më njoftoi se tre herë në javë nuk do t'i vinte llozin derës së jashtme, që të mund të hyja pa trokitur kur nuk ishte i shoqi.

Emrin dhe mbiemrin ia mbaj mend, po më mirë ta quaj si atëherë: Negromante. Do mbushte njëzet vjeç në Krishtlindje dhe kishte një profil abisinas dhe një lëkurë në ngjyrën e kakaos. Ishte e mirë në shtrat, me orgazma të vjetra e plot vuajtje dhe për dashurinë ishte një instikt që nuk dukej si prej njeriu, po si prej lumi të trazuar. Qysh në kapërthimin e parë, u marrosëm në shtrat. i shoqi, ashtu si Huan Breva, kishte trup gjiganti dhe zë fëmije. Kishte qenë polic në jug të vendit dhe i kish mbetur nami i keq se kish vrarë liberalë thjesht që të mos e humbte saktësinë e qitjes. Banonin në një dhomë të ndarë me anë të një çatmaje prej kartoni, me një derë nga rruga dhe një tjetër nga varreza. komshinjtë ankoheshin se ajo u prishte paqen të vdekurve me ulërima prej bushtre të lumtur, mirëpo, sa më shumë që ulërinte, aq më të lumtur duhej të ndiheshin të vdekurit e trazuar prej saj.

javën e parë m'u desh të ikja nga dhoma në katër të mëngjesit, ngaqë kishim ngatërruar datat dhe polici und të vinte nga çasti në çast. Dola nga dera e varrezës në mes të zjarreve bredhitës dhe lehjeve të qenve nekrofilë. Tek ura e dytë e kanalit, pashë të afrohej një spikamë e hatashme që e njoha vetëm kur u kryqëzuam. ishte kapteri vetë, i cili do më kishte gjetur në shtëpinë e tij po të isha vonuar edhe pesë minuta.

- Mirëmëngjes, bardhosh,-më tha me përzemërsi.

Unë iu përgjigja me gjysmë zëri:

-Perëndia qoftë me ju, zoti kapter.

Atëherë ai u ndal dhe më kërkoi që t'ia ndizja cigaren. Ia ndeza, shumë pranë tij, për ta mbrojtur shkrepësen nga flladi i mëngjesit. Kur u mënjanua me cigaren të ndezur, më tha me një humor të mirë:

-Të vika një erë kurve që nuk durohet.

Frika më zgjati më pak nga ç'prija, sepse të mërkurën tjetër më zuri gjumi prapë dhe kur hapa sytë hasa rivalin e lënduar që po më vështronte në heshtje nga këmbët e shtratit. Më kapi një tmerr aq i madh saqë e pata të vështirë të vazhdoja të merrja frymë. Ajo, lakuriqe gjithashtu, u përpoq të hynte në mes, po i shoqi e largoi me tytën e revolverit.

-Ti mos u ngatërro, - i tha. - Davatë e shtratit i rregullon plumbi.

E vuri në tryezë revolverin, hapi një shishe me rum kallam-sheqeri dhe u ulëm ballë për ballë që të pinim pa folur. Nuk e përfytyroja dot se çfarë do bënte, po mendova se, po të donte të më vriste, do të më kish vrarë pa e zgjatur. Një çikë më pas, erdhi Negromantja mbështjellë me çarçaf dhe me një pamje të hershme, porse ai i drejtoi revolverin.

-kjo është punë burrash,- i tha.

Ajo bëri një kërcim dhe u fsheh prapa çatmasë.

E kishim tharë shishen e parë, kur shpërtheu rrebeshi. Atëherë ai hapi të dytën, vuri tytën e revolverit në tëmtha dhe më vështroi ngultas me ca sy të akullt. Sakaq tërhoqi këmbëzën gjer në fund, po nuk shkrepi. mezi e përmbante dridhjen e dorës kur ma dha revolverin.

-E ke radhën ti,- më tha.

Ishte hera e parë që mbaja në dorë një revolver dhe u befasove ngaqë ishte aq i rëndë e i ngrohtë. Nuk po dija ç'të bëja. Isha qull i tëri në një djersë të akullt dhe me barkun mbushur nga një shkumë përcëlluese. Desha ti thosha diçka, po nuk më doli zëri. Nuk më shkoi mendja që të shtija mi të, por ia ktheva revolverin pa e kuptuar se kishte qenë shansi im i vetëm.

- Çfarë, i mbushe brekët? - më pyeti ai, me një përbuzje shend e verë. - Ta kishe menduar para se të vije.

Mund t'i thosha se edhe maçot i mbushin brekët, por kuptova se s'kisha bole për shakara vdekjeprurëse. Atëherë ai hapi mullirin e revolverit, nxori të vetmin fishek dhe e la në tryezë: ishte bosh. Ajo që ndjeva nuk qe lehtësim, por një poshtërim i tmerrshëm.

Rrebeshi u bë më i butë pa shkuar ora katër. Të dy ishim aq të rraskapitur nga tendosja saqë nuk e mbaj mend kur më dha urdhër që të vishesha, për çka iu binda me një solemnitet prej dueli. Vetëm kur u ula prapë, e kuptova se po qante ai. Me gjyç dhe pa droje, madje gati sikur po mburrej me lotët e tij. Më së fundi, i fshiu me shpinën e dorës, shfryu hundët me gishta dhe u çua.

- A e di pse po ikën i gjallë? - më pyeti. Dhe u përgjigj po vetë: - Sepse yt atë është i vetmi që arriti të më shëronte nga gonorreja prej qeni plak, të cilën për tre vjet asnjeri s'kishte mundur ta shëronte.

Më rrahu shpatullat si burri burrit dhe me një të shtyrë më nxori në rrugë. shiu vazhdonte dhe qyteti ishte i qullur gjer në palcë, kështu që eca përgjatë rrëkesë, me ujët gjer te gjunjët dhe me habinë se isha gjallë,

Fragment nga libri autobiografik "Jeto për ta treguar" i G.G. Marquez, përkthye nga Bashkim Shehu.

Përgatiti: B.F.