Këtë javë në rubrikën “Rrëfej përmes muzikës” të gazetës “Zëri”, prezantojmë kitaristin e bendit “String String”, Florin Fanaj.

Muzikanti, që është edhe profesor në shkollën e muzikës "Misbah & Friends" në Prishtinë dhe në shkollën e muzikës në Gjilan, na tregon se tingujt e cilave këngë i veçon.

Chaconne – J. S. Bach

Vepër kolosale e muzikës klasike që nuk ka tekst, por ka më shumë fjalë në të sesa në mijëra vargje. Këtë vetëm gjenialiteti i Bach-ut mundi ta krijojë. Një univers të tërë me mendimet më të thella dhe ndjenjat më të fuqishme, që mund t’i zgjoj tek një njeri. Të paktën ky ka qene impakti i kësaj vepre tek unë personalisht.

El Cantante – Mark Anthony

Kjo është njëra ndër këngët e mia të preferuara, sepse e shpjegon më së miri jetën e një artisti. Se si të tjerët mendojnë që ne artistët (këngëtarë e instrumentistë) e kemi punën më të mirë në botë, mendojnë se ne gjithmonë jemi të gëzuar, gjithnjë duke kënduar. Por e vërteta është se ne jetojmë prej kësaj pune dhe jo çdo here jemi në disponim, jo çdo herë e kemi gjendjen emocionale për t’i argëtuar te tjerët, por që publiku janë ata që na mbajnë neve të gjallë.

Edhe përkundër disponimit tënd, ti duhet të shtiresh ndonjëherë se po kënaqesh. Arsye tjetër pse kjo këngë është në listën time është se versioni i parë i kësaj kënge është kënduar nga legjenda e muzikës salsa, Hector Lavoe. Unë qe disa vite kam pasion edhe vallëzimin social salsa. Pra me këtë kombinim për mua si instrumentist dhe vallëzues salsa, nuk do e kisha gjetur veten në ndonjë këngë tjetër përpos kësaj!

Alegria - Yasmin Levy

Ah, kjo këngë, aq e thjeshtë por kaq e fuqishme, nga kjo këngëtare me vokal të jashtëzakonshëm. Secili njeri e ka periudhën e vuajtjeve, qofte atë të dashurisë, qoftë për diçka të caktuar ne jetë.

Kjo ka qenë kënga që unë nuk e kam ndalur së dëgjuari sa herë kam ndjerë nevojën e vuajtjes, sepse sikur gëzimi që e ushqen njeriun edhe vuajtja është ushqim për shpirtin, dhe mendoj se njeriu nuk ka zhvillim pa vuajtje, e kënga është katalizatori kryesor për të arritur në këtë gjendje.

Dos Gardenias – Ibrahim Ferrer

Kjo këngë mua më jep jetë sa herë e dëgjoj, sepse flet për dashurinë nëpërmjet dy luleve. E lulet janë sinonim i jetesës, gjallërisë, bukurisë dhe elegancës. Unë jam tip që kam qejf t’i bëj dhuratë lulet, dhe them se me një lule mund te thuash shumë gjëra që ndoshta me fjalë s’mundesh. Përveç kuptimit te fjalëve edhe melodia është shumë nostalgjike.

Flow My Tears – John Dowland

E shkruar fillimisht si vepër instrumentale, pastaj edhe si vokale, nga mjeshtri i muzikës së periudhës të Renesancës, John Dowland. Nëse themi se muzika të bën të udhëtosh në kohë, për mua pikërisht kjo vepër më bën të udhëtojë në kohë, sa herë e dëgjoj.

Shape Of My Heart – Sting

Këngë e shkruar nga Sting dhe Dominic Miller, një kitarist dhe krijues fantastik. Unë jam rritur me muzikën e Sting, dhe mbetet një prej artistëve top për mua. Sting shpjegoi se nëpërmjet “Shape Of My Heart” ai donte të tregonte historinë e një lojtari letrash bixhozi, një lojtar që nuk luante për të fituar, por për të provuar të kuptojë diçka, të kuptojë një lloj logjike mistike në fat, ose shans, një lloj ligji shkencor, pothuajse gati religjioze. E kështu jemi edhe ne nganjëherë, bëjmë diçka jo për arsyen primare të saj, por për të kuptuar krejt diçka tjetër!

Një lulishte me trëndafila

Më pëlqejnë shumë këngët tona të vjetra dhe shumë prej tyre i kam edhe në repertorin tim. Janë këngë që janë kompozuar mrekullisht nga muzikantët shqiptar përgjatë viteve në Shqipëri e Kosovë, po ashtu edhe viseve tjera shqipfolëse.

Nuk e di pse, kënga “Një lulishte me trëndafila” më ka mbetur si njëra ndër favoritet, ndoshta se ka pak influencë të muzikës së Lindjes, e që unë kam një interesim të veçantë për muzikën e viseve të Lindjes dhe orientit.

Misteret – Klajdi Haruni

Është një këngë që flet pak për djallëzinë e fshehur femërore, e që unë mendoj se çdo femër ka një sasi djallëzie. Jo ndoshta me vetëdije, jo me qëllim, por është instinkt i femrës. Nuk do të thotë se është gjë e keqe, përkundrazi të bën më të etur për to dhe kësisoj edhe jetën ta bën më interesante.

Armend Rexhepagiqi – Edhe një herë

Armendin e çmoj shumë si këngëtar dhe krijues dhe për mua kënga “Edhe një here” është ndër baladat shqiptare më të mira të krijuara ndonjëherë. Një tekst fenomenal.

Beautiful Maria Of My Soul - Antonio Banderas & Los Lobos

E shkruar si muzikë për filmin “The Mambo Kings” në vitin 1992 dhe e kënduar nga aktori Antonio Banderas, në versionin spanjisht, më jep atë ndjenjën e perëndimit të diellit në plazh dhe bukurinë e detit. Këngë që e kam edhe në repertorin tim dhe e luaj edhe me shumë kënaqësi. /ZËRI/