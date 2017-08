Po e jetojmë një epokë edhe më amorale se diktatura

Në rubrikën e rregullt të së shtunës "Jepi Zërit", prezantojmë Olimbi Velajn (1971), doktore e Shkencave në Letërsi. Nga viti 1993-2008 ka punuar si reportere në disa nga gazetat kryesore në vend, ndërsa nga viti 2008 është lektore e letërsisë në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, në Durrës. Prej vitit 2014 ajo është gjithashtu lektore e Gjuhës Shqipe në Katedrën e Albanologjisë, Fakulteti i Filologjisë, Universiteti i Beogradit. Velaj është autore e dy vëllimeve poetike: “Çastet vdesin nën akrepa orësh”, Tiranë, 1998 dhe “Qenia pasdite”, Tiranë, 2003.

Cilën pyetje më shpesh i bëni vetes?

Deri në adoleshencë i kam bërë vetes pyetjen “pse”, kurse pas adoleshencës ka zënë vend pyetja “si”. Si njeri që përpiqet t’ia dal mbanë, vijoj të pyes “si”, kurse si krijuese, gjithmonë kam më shumë se një pyetje.

Cili është udhëtimi juaj i zakonshëm brenda një dite?

Janë dy udhëtime: Ai i dukshmi, fiziku, që nis me të përshkuarit e rrugës Tiranë-Durrës. Mësimdhënia dhe komunikimi janë gjëra që më japin kënaqësi. Mandej, pas pune, mbeten vetëm pak orë nga dita, orë që unë i ndaj për punë shtëpie dhe për lexim, aq sa mundem.

Udhëtimi tjetër, ai më i bukuri, sipas meje, është udhëtimi që bëj gjatë ditës me veten dhe brenda vetes. Përdor transportin publik për të shkuar në punë dhe ndeshem përditë me shqiptarë të qendrës e të periferisë nga Tirana në Durrës. Jam bashkudhëtare e këtyre shtetasve të stresuar, të varfër, të lodhur, të pashpresë, të nxituar, të ngrehosur, të gënjyer, të lumtur, të paduruar, besimplotë, kokëshkretë, të përulur. Sidoqoftë, dita ime e brendshme është si një film, të cilin e shpëtoj duke u përpjekur të mos ngecem në rrjetën e realitetit negativ. Udhëtimi i brendshëm është mënyra ime për të mos iu dorëzuar banalitetit.

Cili libër qëndron më dukshëm në vitrinën e kujtesës suaj?

Disa nga librat për fëmijë që kam lexuar në fillore kanë mbetur përgjithmonë në kujtesën time. Nuk e harroj, për shembull, librin e parë që lexova, “Çuku dhe Geku” i Arkadij Gajdarit, një përkthim i Kutelit. Mbaj mend edhe sot librat për fëmijë të Moikom Zeqos, për shembull “Pedagogu i Kopernikut”. Ishin libra të paçmuar për mua në atë moshë, sepse ndikuan po aq shumë sa edhe librat e Zhyl Vernit dhe të Mark Tuenit, por me avantazhin se më “shëtisinin” nëpër vise shqiptare dhe më “prezantonin” me heronj ilirë, arbër, më bënë kureshtare për teknologjinë, astronominë, arkeologjinë, historinë. Më pas ka qenë një libër që çuditërisht më mbeti për shumë kohë në mendje, libër që e lexova pa mbushur të njëzetat, “Goja e kalit” nga Xhojs Keri. Rreth të tridhjetave ka qenë befasi leximi i një autori iranian, Sadek Hedajat, “Bufi i verbër”, botuar në Prishtinë. Kur nisën të lejoheshin autorët e ndaluar, kam lexuar çdo përkthim të mundshëm që qarkullonte.

Si ndiheni në këtë krizë të thellë morale, përkatësisht identitare?

Ndjehem keq që po jetojmë një epokë edhe më amorale se diktatura. Në këto vite tranzicioni në Shqipëri u shkatërrua çdo gjë dhe “terapia e shokut” duket se nuk paska qenë vetëm një strategji ekonomike. Të shkatërrojmë çdo gjë; çdo gjë e së kaluarës është moniste; kështu u kuptua dhe realizua kjo terapi.... Ndjehem shumë keq në këtë mjerimin tonë “modern”, ku me dëshirë po bastardojmë gjuhën, zakonet, shijet, vetëvlerësimin, gjëra që nuk na i zhdukën dot të gjithë armiqtë së bashku. E gjithë bjerrja po ndodh, sepse kemi lejuar që forca dhe jo e drejta të dominojë në shoqërinë shqiptare. Aq larg kemi shkuar, saqë ata që kërkojnë respektimin e ligjit dhe të moralit, quhen të marrë dhe idiotë. Nuk po e kuptojmë më se çfarë është patriotizmi. Ndonjëherë besoj se jemi bash në epokën e “tregtarëve të flamujve”.

Çfarë mund të thuash për kulturën dhe zhvillimet e saj?

Boll të shohësh buxhetet që i akordohen kulturës dhe e kupton... Megjithatë mendoj se vitet e fundit dukshëm ka pasur hapa më pozitivë se më parë në kulturë, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, por mungon një vetëdije dhe një seriozitet që do të duhej të ishte i domosdoshëm për ne si shqiptarë. Jemi një komb relativisht i vogël, me një gjuhë “të vogël”. Do të duhej shumë vetëdije, shumë vullnet dhe shumë para për ta bërë veten të njohur, për t’i treguar botës këtë anë të bukur tonën. Do të duheshin qeveri që nuk mendojnë për pushtetin e tyre, por që mendojnë për shqiptarët në terma afatgjatë. Albanologjia dhe albanistika nuk trajtohen me seriozitetin që do të duhej. Trashëgimia shpirtërore shpërfillet që në nivelet institucionale. Nuk tregohet aspak kujdes për folklorin, madje nuk studiohet më mjaftueshëm as në shkolla, gjë që ndikon në fshirjen e kujtesës kombëtare dhe në humbjen e vetëdijes dhe perceptimit për veten si shqiptarë. Meqë po flas për letërsinë, më bën shumë përshtypje mënyra se si minimizojmë vlerat e shkrimtarëve cilësorë, që nuk janë pjesë e klaneve dhe se si ngremë lart vlerat e mediokërve për interesa koniukturale. Një rol shumë negativ luan media në këtë mes. Shpesh pyes veten, sa gazetarë të mirëfilltë kemi për kulturën, gazetarë që të jenë të ndershëm, që të mos u shërbejnë grupeve të caktuara, por që bëjnë cilësisht punën në shërbim të kulturës kombëtare? Media deformon realitetin e vlerave dhe njerëzit e zakonshëm e marrin të mirëqenë panoramën që servir media. Jetojmë në epokën e fasadës dhe kush del në vitrinë “ka” më shumë vlerë. Por krahas kësaj procesi letrar vijon dhe të talentuarit, të promovuar, ose jo, mendoj se do të mbijetojnë. Tjetër gjë është publiciteti dhe tjetër gjë vlera.

Si ishte dje, si është sot dhe si do të jetë nesër?

Dje nuk ishte aq mirë sa do të duhej të ishte, sot nuk është aq mirë sa duhet të jetë. Nesër do të jetë më mirë se sot, nëse tregohemi të kujdesshëm dhe të ndershëm me veten, nëse mësojmë ta njohim veten dhe pastaj ta çojmë rrugës së mbarë të së drejtës dhe të sistemit të vlerave, ku askush nuk guxon të kërkojë atë që nuk i takon.

Një pikturë, një poezi, një këngë dhe një film që do ta kishit veçuar?

Mund të veçoj një tablo të Teodor Gerikosë, më duket “Mbytja e Meduzës”, është një nga ato gjëra që më vjen gjithmonë në mendje. Dy vargje të Fatos Arapit i kujtoj shumë shpesh: “Me ty unë prapë jam mall/ pa ty unë prapë jam hall”, nuk e mbaj mend më titullin e poezisë. Një këngë që mbetet gjithmonë e rëndësishme për mua është “Pluhur në erë” e grupit “Kansas”. Nga filmat mund të veçoj “Netët e Kabirias” të Federiko Felinit.