'Zâ Fest' thërret zanat e veriut

Muzikë dhe rrëfenja nën hijen e malit. Këtë premton të sjellë në fund të gushtit Festivali më i ri në trojet shqipfolëse, “Zâ Fest”.

Në ditët më të nxehta të vitit, nga kurora më e lartë e natyrës shqiptare, do të kumbojë muzika dhe rrëfenjat. Më 26 gusht, ditë e shtunë, edicioni i parë i “Zâ Fest” do të mbledh në Theth disa nga kantautorët më të mirë të muzikës shqip, shkruan sot, gazeta Zeri.

Elina Duni, Shpat Deda dhe Vlashent Sata do të performojnë në të parin Festival që i dedikohet trashëgimisë natyrore të Alpeve shqiptare. Në anën tjetër, aktori Arben Bajraktaraj do t’i japë zë gojëdhënave, legjendave dhe përrallave të moçme të paraardhësve tanë, duke i lexuar e rrëfyer para të pranishmëve ato.

Programi i këtij Festivali duket se është hartuar me kujdes, sepse në një frymë të tillë vërtet nuk kishte si të mungonte Elina Duni. Muzika e saj është pothuajse gjithmonë një gërshetim mes xhazit dhe folklorit popullor shqiptar dhe ajo përpunon me shumë delikatesë shumë këngë të vjetra shqipe dhe i qaset në mënyrë të veçantë poezisë e melosit shqiptar. Edhe Shpat Deda, që i këndon dashurisë, dëshpërimit, shpresës, gjendjes sociale, të cilat i prezanton me elemente të popit, rokut e xhazit, është fort i dashur për publikun shqiptar.

Në anën tjetër, kantautori i suksesshëm që jeton në Francë, Vlashent Sata, vjen në këtë Festival edhe në rolin e drejtorit artistik të festivalit "Zâ Fest”.

Sata tregoi për gazetën “Zëri” se Festivali ka nisur si një ide për ta realizuar një koncert në Theth, me qëllimin që ky koncert të shërbente edhe për një mesazh në raport me komunitetin dhe ndërlidhjen e tij me natyrën.

“Doja të çoja në Theth diçka artistike, për të cilën na e kanë zili gjithandej. Pikërisht atje ku nuk ka ndodhur ndoshta asnjëherë shfaqje kulturore e kësaj përmase. Qëllimi është zgjimi i kulturës shqiptare, prandaj ka ndërthurje midis muzikës, gojëdhënave, tregimeve e legjendave”, theksoi Sata.

I pyetur se pse ka vendosur ta emërojë Festivalin “Zâ”, Vlashenti tregoi se kjo ka ndodhur për dy arsye.

“Arsyeja e parë vjen nga zëri që kumbon dhe ka për sinjal që Festivali është pilot dhe shkon aty ku shkon zëri, kurse arsyeja e dytë lidhet me zanat. Ne jemi gjithsesi shumë të lidhur me paganizmin dhe anën mistike si kulturë”, shpjegoi ai.

Organizatorët kanë vënë në dispozicion një transport të organizuar me autobus nga Shkodra për në Theth. Edhe për të gjithë të interesuarit për t'u akomoduar në Theth gjatë Festivalit Qendra Rinore Arka në mbështetje të “Zâ Festival”, ka vënë në dispozicion listën e të gjitha bujtinave të shfrytëzueshme në Theth. Ofrohen gjithashtu edhe guida të ndryshme për të gjithë ata që kanë nevojë të udhëzohen dhe të mësojnë edhe më shumë për rrethinën.

“Skenografia do të jetë krejt natyrore, sepse do jetë e rrethuar vetëm me anë natyrore. Festivali është shpallur në rrjetet sociale, në faqen e tij në Facebook ‘Zâ Fest’. Në fakt ‘Zâ Fest’ vjen nga fjala si zâni po edhe si zanat dhe është një gjë që udhëton gjithandej”, shton Vlashent Sata.

Skena e koncertit do të jetë e vendosur afër Kishës së Thethit. E ndërtuar në vitin 1892, Kisha e Thethit është një nga trashëgimitë historike më të vlefshme jo vetëm të kësaj zone, por e të gjithë Shqipërisë. Në këtë kishë kanë shërbyer famullitarë legjendarë si At' Shtjefen Gjeçovi apo At' Daniel Gjeçaj, figura të shquara për veprimtari patriotike, siç është edhe mësimi i gjuhës shqipe.

Ky festival premton të krijojë atmosferën e duhur për të shijuar traditën dhe natyrën e rrallë të Thethit. Hyrja do të jetë e lirë për të gjithë.

Organizatorët synojnë që “Zâ Fest” të organizohet për çdo vit si një pikë takimi përmes artistëve vendorë e ndërkombëtarë, si një formë ndërgjegjësimi për pasuritë natyrore dhe si një joshje për investitorët për të investuar seriozisht në Theth.