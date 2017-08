Secili portret i 'Marubit' është një kryevepër

Kur flasim për historinë e fotografisë shqiptare nuk mund ta nisim ndryshe veçse me “Marubin”.

Një pjesë e arkivit historik të “Marubit” zbriti nga Shkodra në Prizren, përmes ekspozimit, artit të rrugës, muraleve e punëtorive këtë gusht në kuadër të programit “DokuPhoto” të festivalit “DokuFest”.

Kështu, publikut të Kosovës ju prezantua edhe njëherë për së afërmi kjo pasuri kombëtare që kishte ardhur së pari në 6-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës me 250 fotografi në Prishtinë.

Për atë që sollën në Prizren por edhe për gjendjen e “Marubit” përgjithësisht, në një intervistë për gazetën “Zëri” flet përgjegjësja e arkivit të muzeut “Marubi”, Blerta Hoçia.

Cila është gjendja aktuale e fototekës (muzeut) “Marubi”?

Një vit pas inaugurimit të Muzeut “Marubi” në Shkodër mund të them se nën drejtimin dhe punën e palodhur të drejtorit të muzeut Luçjan Bedeni, kemi arritur t’i përmbushim me sukses sfidat që i kishim vënë vetes. Është e rëndësishme të thuhet se më parë “Marubi” ka funksionuar si fototekë dhe shndërrimi në një muze sigurisht ka qenë një sfidë e madhe. Motoja jonë që kur e nisëm këtë aventurë ka qenë “A Museum Can Change a City” apo një muze për qytetin, ashtu si studioja e parë e “Marubit” dhe me këtë ndjenjë dhe ritëm vazhdojmë edhe sot.

Keni sjellë në Prizren një pjesë të “Marubit” që do të mbetet këtu përmes muraleve. Si shkoi ky projekt dhe si ju priti Prizreni?

Projekti që lidh street artin me arkivin e “Marubit” ka lindur si ide e njërës prej punëtorive të programit edukativ në Shkodër. Më saktësisht e projektit “Muzeu takon komunitetin”, ku muzeu del nga muzeu. Dëshira jonë është që muzeu të mos perceptohet si diçka e vdekur që jeton në të shkuarën por si një krijesë e gjallë, që jeton me përditshmërinë e qytetit. Pra edhe veprat e street artit të punuara nga artisti Ergin Zaloshnja bashkë me pjesëmarrësit, u bënë pjesë e qytetit të Shkodrës. Jemi të lumtur që këtë edicion “Marubi” kuroi programin “DokuPhoto” me aktivitete si street art, fanzinë, ligjërata dhe për ta përmbyllur me ekspozitën Video Mapping. Aktivitete që e sjellin “Marubin” në një dimension tjetër. Në atë të së ardhmes. Projektet shkuan mirë, na erdhi pak keq të shihnim se si disave prej veprave të ngjitura në mure ju ishin grisur pjesë të konsiderueshme por kjo është pjesë e lojës dhe street arti si medium në vetvete nuk e përjashton këtë fenomen.

Cilat janë sfidat e institucionit “Marubi”?

Si përgjegjëse e arkivit mund të them se sfida më e madhe është digjitalizimi dhe konservimi i materialit arkivor. Arkiva është zemra e “Marubit” dhe numëron rreth 500.000 negative origjinale në xham dhe film, nga të cilat pothuajse një e katërta është digjitalizuar dhe mund të gjendet online për publikun e gjer. Gjithashtu konservimi i arkivit sipas standardeve bashkëkohore është një nga pikat kyçe të punës sonë, duke qenë se kutit dhe zarfet e vjetra po i dëmtonin negativët. Këtë vit arritëm të sigurojmë një fond për ruajtjen me standarde bashkëkohore të arkivit, mundësuar nga Ambasada Gjermane në Shqipëri. Krahas projekteve të digjitalizimit dhe të ruajtjes, duhej menduar një mënyrë që ky arkiv i cili është trashëgimia jonë kulturore, t’i përcillej brezave të rijnë dhe të ishte i prekshëm edhe për ata të cilët e kanë të pamundur ardhjen në muze, në këtë mënyrë duke e bërë atë bashkëkohore dhe aksesibël. Këtë e kemi bërë përmes një programi të pasur ekspozitash duke ftuar kuratorë dhe artistë, për të hulumtuar arkivin si edhe përmes programit edukativ. Punëtoritë që organizojmë iu drejtohen të gjitha moshave dhe kanë si qëllim njohjen e kësaj trashëgimie përmes mediumeve bashkëkohore dhe interaktive.

A mund të na tregoni nëse ka një veçim të fotografive sa i përket personaliteteve nga Kosova?

Arkiva është akoma e pazbuluar tërësisht. Patjetër që aty gjendet një pjesë e mirë me fotografi të personaliteteve nga Kosova, duke qenë se studioja e Pietro Marubit që në zanafillën e saj ka funksionuar si një lloj gjendje civile, jo vetëm e qytetit të Shkodrës por edhe e gjithë rajonit.

Një nga idetë dhe iniciativat tuaja është që fototeka “Marubi” të jetë pjesë e trashëgimisë botërore, pse dhe si janë gjasat?

Nuk është e zakonshme që një muze fotografie të ketë në fondin e vet arkivor një shumë kaq të madhe me vepra origjinale. Si e thashë më parë arkiva e muzeut “Marubi” numëron rreth 500.000 negative origjinale. Por që të bëhemi pjesë e trashëgimisë botërore duhet që e gjithë arkiva të jetë e digjitalizuar plotësisht. Kjo është edhe njëra nga sfidat tona më të rëndësishme.

Në këndvështrimin tuaj personal, cila është fotografia kryevepër, nëse mund ta quajmë kështu, e “Marubit”?

E kam të pamundur të zgjedh vetëm një ngase është e pabesueshme larmia e tematikave që nga ato sociale, politike apo antropologjike. Magjia e disa portreteve që duket sikur dalin nga përrallat e gjysheve përbëjnë secila nga një kryevepër.