5 gjërat që duhet t’i dini për premierën e filmit 'Transformers 5' në Cineplexx

Filmi i ri i franshizës Transformers, pritet të jetë një ndër veprat më të rëndësishme të regjisorit të famshëm Michael Bay.

Transformers 5 thuhet se do të kontribuojë një shumë mjaft të madhe në buxhetin total të franshizës 3.8 miliardë dollarëshe. Ja disa nga gjërat që duhet t’i dini për filmin qe do të thej rekorde:



1. Mark Wahlberg nuk do të jetë më pjesë e franshizës





Aktori 46-vjeçar po e shpëton botën për herë të fundit në Transformers 5. Na vjen keq, Autobots, duket sikur je në vetvete pas kësaj aventure të vogël intergalaktike. Në spektaklin “The Graham Norton Show, Wahlberg” shpjegoi gjerësisht se pse ai po linte ekskluzivitetin pas filmit të tij të dytë.



“Ky është i fundit. Duhet ta kthej jetën time prapa! "- tha aktori për hostin e natës. Vendimi i Wahlberg për të lënë Bumblebee dhe Autobots tjerë, gjithashtu erdhi edhe nga disa arsye tjera qesharake. "Flokët e gjata janë gjëja më e keqe ndonjëherë," ai bëri shaka."Unë dukem si mamaja ime në vitet '70 - është vërtetë shumë keq!”



Wahlberg u shfaq fillimisht në pjesën e dytë të filmit, duke luajtur Cade Yaeger, një zbulues i cili gjen vetën në mes betejës së ndërmjet Autobots dhe Decepticons.



Kjo është hera e fundit që Mark Wahlberg do të jetë pjesë e filmave epik të Transformers.



2. Michael Bay gjithashtu po e len franshizën



Duket sikur Wahlberg nuk është i vetmi që i thotë lamtumirë Transformers. Regjisori i filmave Transformers, gjithashtu mori harkun e tij të fundit, duke i dhënë mendimet e tij në një letër emocionale për tifozët e tij, të cilët ai e publikoi në faqen e tij zyrtare këtë vit.





Bay ka shkruar: "Është e vështirë për mua. Me çdo film të Transformatorëve, kam thënë se do të ishte i fundit. Unë shoh 120 milionë tifozë në mbarë botën të cilët i shohin këto filma, dhe kjo më duket se më tërheq mua ... Por, këtë herë pëfundoi.”



Bay më vonë është kontaktuar nga Mediat e ndryshme, mirëpo nuk e ndryshoi mendjen e tij, duke thënë: "Unë kam bërë atë mjaft, dhe ka kaluar një kohë e madhe duke bërë atë. Këtë herë, po e përfundoj me një pjesë fantastike të Transformers. Ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, po tani do të fokusohem në filma tjerë.”



3. A do të thotë që ky është filmi i fundit nga Transformers?



Edhe pse Wahlberg ka vendosur t’i shkurtojë flokët, dhe Bay ka vendosur të fokusohet në filma tjerë, kjo nuk do të thotë qe franshiza nuk do të vazhdoj.



Paramount Pictures e ka konfirmuar se do të ketë një film vetëm për karakterin “Bumblebee” që do të jetë një vazhdimësi e filmave (mirëpo e vendosur në kohët e mëhershme). Për të vendosur premisën e këtij vazhdimi, thuhet se Bumblebee do të ketë një rol shumë të mirë në Transformers 5 për ta filluar karierën e tij të vetme vitin e ardhshëm.



4. A do të jetë filmi më i gjatë i franshizës?



Deri sa Optimus Prime po e ndërron anën dhe Bumblebee po fiton fuqi të reja, filluan të shpërndahen fjalët që filmi do të jetë i gjatë 3 orë. Edhe pse ka pasur komente të mira për keto fjalë, regjistori vendosi të komentoj për këtë çështje.



Regjisori Bay më në fund, përmes Twitter shënoi: "Raportet e #Transformers:The Last Knight që ka kaluar 3 orë është i gabuar. Filmi është më i shkurtë se 3 filmat e fundit.



Filmi do të jetë i gjatë 149 minuta.



5. Pra, kush po kthehet për këtë kapitull të fundit?





Pyetja që është në mendjen e të gjithëve është nëse Shia LaBeouf dhe Megan Fox do kthehen në këtë film të fundit drejtuar nga Bay. LaBeouf ka konfirmuar se nuk do të jetë pjesë e këtij filmi, por përgjigjja nuk mund të jetë e njejtë për Megan Fox.



Fox është pyetur nëse ajo do të jetë e gatshme të jetë pjesë e Transformers 5 dhe ajo tha: "Nëse [Bay] ndonjëherë do të kishte nevojë të jem pjesë e aventurave me Autobots apo diçka të tillë, unë do ta bëja plotësisht .”



Filmi është prodhuar me 2 kamera IMAX; pra pritet që të ketë efekte të mrekullueshme!



Për premieren e filmit, Cineplexx ka organizuar event me pije falas dhe aktivitete.



Për më shumë informata, klikoni këtu ( http://www.cineplexx-ks.eu/Content.Node/ks/events/_items/sonderevents/Ladies_Night.sq-KS.php)