Zbulohen projektet për garën Best Pitch të PriFORUM

Edhe edicioni i 9-të i PriFest vazhdon të sjellë mundësinë e vecantë, të garës me projekte filmike (në fazën e skenarit): Best Pitch Competition.

Një numër rekord prej 37 projektesh ambicioze nga rajoni (Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Bosnia&Hezegovina, Kroacia, Mali i Zi Turqia, Rumania dhe Serbia) kanë aplikuar për të fituar mundësinë që projekti i tyre filmik jo vetëm të garojë për çmimin “Vanessa Redgrave” në vlerën 1,000€ si dhe çmimin më të ri që u shtua këtë vit për shërbime postproduksioni për filmin fitues, marrëveshje kjo e lidhur në mes PriFest dhe kompanisë nga Afrika e Jugut DEEPEND Productions, poashtu do të ketë mundësinë të përfitojë edhe trajnime falas nga ekspertët ndërkombëtarë të industrisë së filmit, si për mënyrën e prezentimit të projektit (pitching) ashtu dhe për zhvillim të skenarit në bashkëpunim me Berlin Script Circle dhe për pozicionimin e filmit lidhur me mundësitë e koproduksionit me eksperten e financës nga EAVE, Linda Beath.

Ndërkohë gara Best Pitch është vetëm pjesë e një numri të madh aktivitetesh nën ombrellën e Prishtina Film FORUM-it, që është programi për industrinë filmike i PriFest.

Projektet e përzgjedhura për edicionin e 9 të Best Pitch Competition janë:

WE ALL DIE NAKED nga Shqipëria, me regjisor dhe producent Iris Elezi dhe Thomas Logoreci,

THE RETURN OF ELIJAH nga Serbia, me regjisor dhe producent Mladen Djordjevic dhe Milan Stojanovic

SIRIN nga Mali i Zi me regjisor dhe producent Senad Sahmanovic dhe Jelena Miseljic

LOOKING FOR VENERA nga Kosova me regjisor dhe producent Norika Sefa, Besnik Krapi dhe Belina Jano.

RAM’S SKIN nga Kosova me regjisor dhe producent Dren Zherka

LENA AND VLADIMIR nga Maqedonia me regjisor dhe producent Igor Aleksov, Ilija Ciriviri,Dejan Iliev, Aleksandar Rusjakov,

HIVE nga Kosova me regjisor dhe producent Blerta Basholli, Ylli Uka,

BLOK62 nga Kroacia Vanja Vascarac, Danijel Pek, Stjepan Hundic

AN ANCIENT STORY nga Turqia me regjisor dhe producent Bunyamin Duranoglu, Bedir Afsin, Ugur Can Gursozlu;

NIK nga Shqipëria me regjisor, producent e skenariste Jotti Ejlli, Gent Prizreni, Mrika Krasniqi.

‘Jemi vecanërisht të lumtur që përvec numrit rekord të aplikimeve, kemi edhe aplikime nga më shumë shtete nga rajoni i Ballkanit. Përvec garës së projekteve Best Pitch, producentët, regjisorët dhe skenaristët do të mund të vijojnë një sër trajnimesh dhe aktivitetesh gjatë PriFORUM-it.

Do të ketë panele diskutimi mbi tema të rëndësishme mbi koproduksionet si eventi që e filluam vitin e kaluar, Prishtina Rendezvous, ku agjentët e shumtë evropian te shitjes dhe distribuimit do të takojnë autorët e projekteve filmike nga rajoni.

PriFest dhe PriFORUM bëjnë atë që më së shumti I nevojitet industrisë filmike në vend, promovimin, prezentimin, trajnimin, mundësinë e njohjes dhe atë të bashkëprodhimit dhe shitjes finale të projektit filmik’ u shpreh Fatos Berisha, Drejtues i PriFORUM dhe Drejtor Artistik i PriFest.

Kujtojmë se PriFORUM me aktivitetet e saj, Best Pitch Competition, Script Development dhe Prishtina Rendezvous, ka shërbyer si katalizator për shumë projekte rajonale të cilat tashmë janë finalizuar dhe kanë marrë vlerësim maksimal në Festivale të Filmit dhe në vëmendjen e publikut.

PriFORUM – Prishtina Film FORUM, është platforma regjionale e industrisë së filmit dhe pjesë përbërëse e PriFest, do të mbahet në kuadër të festivalit, në datat 14-17 korrik.

Edicioni i 9 i PriFest mbahet nga 13-20 korrik 2017 në Prishtinë.