Shpat Deda, Blerta Ismaili e Daniel Mulloy, në BAFTA me kreacionet e Krenare Rugovës

Sonte, në ceremoninë e ndarjes së çmimeve BAFTA Awards, këngëtari Shpat Deda dhe aktorja Blerta Ismaili presin të marrin çmimin që e meritojnë.

Filmi “Home” është i nominuar në një nga kategoritë e çmimeve prestigjioze.

Deda është producent në filmin me regji nga Daniel Mulloy, në ceremoninë që sonte mund ti japë një dimension të ri kinematografisë kosovare. Edhe Mulloy, bashkë me Dedën dhe aktoren Blerta Ismaili, të gjithë janë veshur në ceremoni me kreacionet e Krenare Rugovës, një prej kreatoreve më të mira në vend.

Ceremonia e BAFTA do të nisë në ora 21:00. / KultPlus.com