Është vendosur në “Lush Summit” të Londrës instalacioni “Refugees Welcome” (Refugjatë mirë se vini), i artistes shqiptare Alketa Xhafa-Mripa që tenton të shqyrtojë solidaritetin ndaj refugjatëve në Angli, në vitet 90-të, diçka që vetë artistja e ka përjetuar, duke nxjerrë paralele me realitetin.

Dilema e punës më të re nga Alketa është nëse po bëjmë sa duhet sot për refugjatët e Sirisë dhe shteteve në luftë.

Megjithatë në ditën e parë të tij ky instalacion ka pasur një vizitor të veçantë. Artistes i është afruar një person i maskuar si presidenti i sapozgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump. Dihet tashmë se pikëpamja e Trump për refugjatët nuk është e njëjtë me atë që SHBA-të kanë promovuar ndër vite dhe se ai nuk ka shprehur mikpritje për ta.

“Një vizitor i papritur erdhi brenda kamionit ku ishte instalacioni dje. Unë ia përkujtova se Amerika është ndërtuar nga refugjatët dhe emigrantët. Nëse i pranoni ata dhe i bëni të ndihen si në shtëpi, ngadalë secili e secila do të tregojë talentin personal”, ka shkruar artistja derisa ka publikuar fotografitë ku vizitori gjendet brenda instalacionit.

Kamioni i thërret qytetarët dhe komunitetin ta ndajnë mendimin e tyre me vetë atë si artiste. Të gjitha mendimet më pas do të incizohen dhe ruhen në ditarin e artistes Alketa Xhafa - Mripa që do të jetë konstant në dhomën ku është vendosur instalacioni.

E lindur në Pejë, Alketa Xhafa Mripa, pas përfundimit të shkollës së mesme shkoi në Londër, ku dhe ka studiuar për Arte të Bukura dhe Histori të Artit. Shumë ekspozita të saj janë shfaqur në Florence, Londër, Slloveni etj.

“Mendoj për ty” ishte një fushatë e saj për ndërgjegjësim e organizuar nga Këshilli Kombëtar për të Mbijetuarit e Dhunës Seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë.

Shumë fustanet u mblodhën në pranverën e vitit 2015 dhe u ekspozuan në një instalacion në stadiumin e Prishtinës, më 12 qershor, në 16-vjetorin e hyrjes së forcave të Natos në qytet. Për këtë fushatë patën dhuruar fustane shumë gra, nisur nga ish-presidentja Jahjaga, këngëtarja Rita Ora, aktorja e famshme Eliza Dushku, ambasadorja Vlora Çitaku, gruaja e ish-kryeministrit Blair, e shumë qytetarë e personalitete të tjera.