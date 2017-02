Nga dilema deri te vetë gozhdimi si metaforë e vetëkritikës

Monodrama “Lojë e pa fund”, e regjisorit Fadil Hysaj, autor i tekstit Besim Rexhaj, në interpretim të Sheqerie Buqajt, realizimin e së cilës e ka ndihmuar Ministria e Kulturës dhe Teatri “Dodona”, si një shqetësim përmbajtjesor për njeriun apo njerëzoren që po humbet.

Nora, në interpretimi brilant të Sheqerie Buqajt, është ndërtuar me amplituda emocionale plotë dramticitet, temporitëm dhe tension të brendshëm e ekspresivitet, që prodhon shqetësim të madh vullkanik, për jetën e lidhur nyje, fillin e secilës nuk po e gjente dot, përkundrazi vetvetja po i shumëzohej në pasqyrat që e rrethojnë, si rekuizita që flasin, derisa ajo kërkon fotografinë e vërtetë të vetvetes. E kur nga eksplorimi i pafund i shpirtit ulet në pianino, tingujt e prodhuar me të pasme, e me thembër na tingëllojnë si thirrje alarmuese, e cila në mënyrë diabolike replikon me tallavanë dhe rapin e kudombjellur si muzikë helm, si shprehje e “modernizimit” prostituiv të jetës.

Duke e përmbajtësuar domethënshëm me lëvizje plastike, metalëvizje, me grimasa si pikturë të vërragëve të jetës, me harmoni veprimi foljor dhe fizik e mbushte me kuptim secilin punkt të shtjellimit skenik, në një hapësirë tepër intime dhe jo konvencionale, por jashtëzakonisht komplementare me thënien kreative regjisoriale të Fadil Hysajt, i cili me këtë shfaqje që në fillim të këtij viti na bën të vetë shqyrtohemi, të reflektojmë më tepër se të gjitha shqetësimet politike, parapolitike, shprehur edhe me protesta shterpe, të cilave dikush iu ka hequr mundësinë e suksesit për atë çka deklarohen.

Andaj them se “Lojë e pa fund” na vjen si një shfaqje protestë edhe ndaj vetvetes, sepse ne kemi nevojë dhe duhet t’i kthehemi vetes dhe pastaj të shohim ku jemi tek tjetri e me tjetrin.

Nora është një grua e këtij nënqielli, nuk është e Ibzenit, është personazh i Besim Rexhajt, e latuar skenikisht nga Fadil Hysaj, e interpretuar përshpirtshëm nga Sheqerie Buqaj. Ajo sa na e tregon aq edhe na e fsheh misterin e shpirtit, aty ku krijohen e bluhen të vërtetat që njeriut i ndihmojnë ta balancoj jetën.

Ajo nuk është heroinë e cila duhet të mund dikë për ta dëshmuar vetën, ajo së pari do që të dëshmohet para vetës duke e kërkuar dimensionin e jetës që asaj i bie tamam. Në përpjekje që të unifikojë shpërbërjen, dyjësin, trijësin e shprehur në egon e saj, në pasqyrat, si reflektim i pretendimeve, i mundësive të mbetura ne embrion, ajo sikur stopohet në tentativë, sepse jashtë bën lakuriqësi, servilizëm, babëzi e injorancë, e cila përditë servohet si dije, për pasojë së pari vije frika, pastaj vetmimi dhe tëhuajësimi nga jeta?!

Nora e universalizuar në kuptim, na dërgon në galerinë e karaktereve(lexo njerëzve) që nuk arrijnë të realizohen, e do duhej. Me një proces emocional ne do ta përjetojmë tmerrin e humbjeve absurde. Duke na e vënë në mendje pikëçuditjen a thua në cilin stad të absurdit kemi mbërri dhe të na e shtroi pikëpyetjen se a do të kemi rast tjetër t’i kuptimësojmë gjërat për një jetë të dëshiruar, apo mos edhe dëshira po vdes!?

Përbërësit tjerë të kësaj shfaqjeje ishin në tërësi të inkorporuar në sinkron me interpretimin e Sheqerie Buqajt, teksti i angazhuar i Besim Rexhajt, kompozimi regjisorial i Fadil Hysajt dhe disejnimi i dritave i Skënder Latifit, ishte krejt në funksion të atmosferës emocionale të shfaqjes.

Monodrama ‘Lojë e pa fund’ është një model i të bërit të këtij lloji të dramës, nisur nga teksti, i cili me zhbirimet psikologjike shkon deri ne palcë dhe prek mendjen, shpirtin, dhemb dhe prodhon pyetje kah po shkon njeriu, a mundet t’i qëndroj këtij virtualiteti, i cili ka dalë nga shtrati i mundësive të njeriut dhe po bëhet model i të jetuarit jonjerëzor.

Ku e ku nuk e dimë as kush jemi e kah po shkojmë, veç e dimë se jemi. Sikur po e jetojmë të ardhmen duke e sakrifikuar të sotmen. Gjithë këtë atmosferë psikologjike e formëson me mizanskenë precize, ambient të formësuar, rekuizita që flasin regjisura e Fadil Hysajt. Mirëpo aktorja Sheqerie Buqaj megjithatë ishte embrioni i gjithë kësaj ngjarje teatrore, në të cilën me të drejt akcentohet si parësore femërorja, si embrion i dramës (lexo jetës), ashtu çështja problemore e monodramës bëhet më preokupuese, sepse gruaja është big-ben i kozmosit njerëzor, ngase aty ku ngjizet jeta, aty dilematizohet, aty ndreqet dhe po aty prishet ajo.

Nora e gjallëruar nga Shqerie Buqaj na i shpalosi gjithë shqetësimet e ndrydhura, duke shpërthyer nga vetëkritika deri në vetëshkatërrim, përmes vetëgozhdimit si një akt i vetëkritikës metaforike dhe gjykim ndaj gabimtarëve përreth që nuk dëgjojnë ehon e shpirtit njerëzor.

Në atë dhomë intime, ku britma e brendshme i kishte ngjirur fuqinë e zërit, asaj i digjej jeta, para pasqyrës, aty ku po e maste veten me dëshirat. Aty ku emocioni bëhej arsye dhe vetëdijesim për problemet, dilemat, dyshimet, të thënat, e të pabërat, heshtja e zhurmshme, dëshirat dhe zhgënjimet, të cilat ajo me përshpitrim na i shkruante si diagnozë, ndërsa ne përbiheshim dhe brofnim nganjëherë nga vendi, sa për të konstatuar mpirjen, ngërçin e pastaj e ndjenim çlirimin vetëdijësues si katarzë, e cila e prekte palcën tonë shpirtërore.

Intonimi sinkron i të tre autorëve i kishte dhënë shfaqjes frekuencat e dëshiruara, të cilat emitonin tek spektatori programin e vetëkritikës, gjithnjë duke e formësuar estetikisht dhe idejshmërisht domethënshëm, edhe si art teatror, edhe si mesazh njerëzor.