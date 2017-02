Romani 'Dosja B' si dëshmi e konfliktit tonë të brendshëm

Romani "Dosja B", i shkrimtarit Jusuf Buxhovi, trajton një tematikë delikate që ka të bëjë me psikologjinë e kohës së pasluftës, e cila lidhet me etapën kur bëheshin përpjekje për ndërtimin e shtetit. Mënyra se si janë trajtuar ngjarjet dhe zhvillimi i atyre ngjarjeve lidhet pikërisht me Kosovën, me luftën e saj, me pasojat që i shkaktoi lufta, me luftën ideologjike për pushtet, me përpjekjet për të ndërtuar shtet, prandaj romani si tërësi ngërthen esencën psikologjike, parë nga aspekti i tragjikes, kohë nëpër të cilën kaloi një popull i tërë, ndërsa si proces historik përcillej me defekte që për pasojë ka krijuar trauma e dhembje të mëdha.

Në këtë plan, autori fajëson kryesisht vendoret, për veprimet e tyre me përmasa tragjike, por nuk ua heq përgjegjësinë as ndërkombëtarëve, të cilët bartin mëkatin e mosveprimit, akuzë kjo, për shkakun pse nuk ua ndalën turrin këtyre krimeve, të cilat lidhen me procesin e ndërtimit të shtetit, gjë që si strukturë letrare, romani i Buxhovit, merr karakterin e romanit politik, i cili merret me përshkrimin e ngjarjeve reale, duke u parë edhe si roman dokumentar, mjaftë i domosdoshëm për ta lexuar, sepse përmes filozofisë letrare, autori pretendon për t’iu dhënë proceseve kahen e duhur dhe përmes romanit për të ndikuar në vetëdijen qytetare për t’u distancuar nga veprimet e shëmtuara, ose për ta orientuar mendimin filozofik, për t’iu shmangur veprimeve që kanë sjellë vuajtje në këtë vend.

Mirëpo nëpërmes elementit psikologjik zbërthen ngjarjet më mirë, për të kuptuar si duhet epilogun midis “të drejtës historike” me anën e armëve dhe të drejtës etnike që kishte prodhuar konflikte të armatosura gjatë vitit 1998-1999, që sipas psikologjisë së romanit, del sikur të ishte një skenar ideologjik i paramenduar me kohë, rrënjët e të cilit shtrihen gjer në Luftën e Dytë Botërore, atëherë kur komunizmi si ideologji, ngadhënjeu edhe në hapësirën shqiptare.

Në fokus të trajtimeve janë shfaqur raporte konfliktuoze midis koncepteve të "rezistencës institucionale" dhe "rezistencës së armatosur", këto koncepte kundërthënëse në mes vete, bëhen temë e psikologjisë së romanit, përmes së cilës autori zbërthen më mirë edhe platformën ideologjike të veprimit, që kishte bërë shtrirje kudo, madje kishin bërë platformën e veprimit të luftës politike, e cila herë bëhej e hapur, e herë me veprime të nëntokës, por gjithmonë kishte qitur në pah ambiciet për pushtet, të cilat duke mos zgjidhur mjete pretendonin për ta realizuar qëllimin.

E këto veprime kriminale shoqëroheshin me vrasje, frikësime dhe shantazhime të cilat autori i trajton si mjet ideologjik për ta realizuar qëllimin, i cili me të gjitha pasojat e mundshme është bartur deri te koha jonë, në mënyrë që “shtetit të Kosovës t’i vihet guri i mullirit në qafë, në mënyrë që t’i shkatërrohet ardhmëria për të cilën ishte derdhur aq shumë mund, punë dhe gjak...”, faqe 65.

Autori për ta ndërtuar psikologjinë e sinqeritetit dhe për ta rritur besueshmërinë tek Hetuesi Gjerman, jo pa qëllim rrënjët familjare ia lidhin me shqiptarët. Si duket këtë afri, autori e ndërton si karakter psikologjik, për ta bindur lexuesin e romanit se Hetuesi Gjerman, kishte obligim moral, për shkak të prejardhjes së gjakut, në njërën anë, dhe në anën tjetër edhe për të ndikuar te psikologjia e popullit, për t’i besuar këtij personazhi (real apo i imagjinuar), në punën profesionale, sepse “tek e fundit, unë isha një hetues që merrej me një problematikë të caktuar që lidhej me një proces gjyqësor dhe assesi me një hulumtim historik”, faqe 95, është deklaruar Hetuesi Gjerman.

Të gjitha këto elemente, romanin “Dosja B” e zhvendosin automatikisht nga romani politik dhe argumentues në një qasje psikologjike e cila është trajtuar me kujdesin më të shtuar, për të lënë enigma të mjaftueshme, për vrasje të porositura, siç ka ndodhur edhe me Lekë Sh. i cili në ato rrethana gjendet i vrarë, pasi kishte lënë një letër – dëshmi të shkruar.

Vrasësi i Penduar dhe Dëshmitari i Mbrojtur, janë personazhe tragjike të luftës ideologjike, të cilët brenda këtij romani janë trajtuar aq mirë sa përafrimet me personazhet në rrafshin real janë të mundshme dhe të përputhshme. Sigurisht kjo është bërë për ta nxitur mendjen e lexuesit në hulumtimet e shpifografisë artistike, prandaj shumë kush me të drejtë mendon se romani “Dosja B”, i Jusuf Buxhovit, është vetëm një përshkrim dokumentar i realitetit të ndodhur.

Kryekëput romani “Dosja B” i Jusuf Buxhovit, shfaqet si linjë e rrëfimit ideologjik e cila ma së shumti zbulohet përmes hetuesi gjerman të EULEX-it, i cili, sigurisht pasi i kishte rrënjët shqiptare, do të ketë pasur mundësi psikologjike dhe shkathëti për t’i kuptuar ma mirë intrigat ideologjike, të cilave ai gjatë hetimeve do t’u bie në gjurmë, edhe lidhjeve të caktuara midis klaneve kriminale dhe hetuesve ndërkombëtar të cilët kanë punuar në EULEX. Romani “Dosja B”, është edhe një storie tjetër e suksesit për Jusuf Buxhovin, i cili përmes letërsisë artistike afirmon veprimin human të Hetuesit Gjerman i cili do të shprehet se “Rasti B. jo vetëm që nuk ka përfunduar, por sapo fillon, meqë ashtu mbroj edhe familjen time nga vrasësit e përsëritshëm...Romanin "DOSJA B”, e botoi Shtëpia Botuese “FAIK KONICA”, Prishtinë 2016 dhe “JALIFAT PUBLISHING”, Houston.