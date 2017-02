Poezia e ditës: Kthemi copat e mija

(Përktheu:Vlora Konushevci)

Guxo e bjerëm ndërmend

Mendimet e mia ftyrën kanë me ta shqye

Guxo e dilëm përpara

Sytë kanë me m’leh në ty

Guxo e hape gojën

Heshtja jeme nofullën ka me ta thye

Guxo e ma kujto veten tande

Kujtimet e mia tokën nën shputa kanë me ta gërrye

Deri këtu kemi ardhë

1.

Kthemi copat e mia,

copat e gjumit të paqtë

Të buzëqeshjes së mëndafshtë të parandjenjës vijore

T' indit tem prej danteleje;

Copat e mia të shpresës pikaloshe

Të dëshirës së lustrueme t’shikimeve laroshe

Të lëkurës së ftyrës teme

Kthemi copat e mia

Kthemi sa po të lus si njeri

2.

Ndigjo ti lugate

Hiqe atë shami t’bardhë

Unë t’njoh ty

Qi prej vogëlie

Prej të njajtës kalanicë kemi pi

Në të njajtin çarçaf kemi ra

Me ty ti thikë sy-keqe

Në këtë botë të gabueme kemi ecë

Me ty ti gjarpën tinxar

A po digjon ti hileqare

Hiqe atë shami t’ bardhë

Pse duhet m'u mashtrue.

3.

Nuk do të bâj kalixhuka n’shpindë

Nuk do të çoj ku t’më thuash

S'do ta bâj edhe në dukat me m'la

As i lidhun në karrocë ere tre-rrotëshe

As i zaptum me frena t'ylberit

Mos u mundo me m’ble

S'do ta bâj as me kambë në xhep

As i futun n’birë t’gjilpanës as i lidhun nyje

As i zvogluem në nji kallam të randomt

Mos u mundo me m’tutë

S'do ta bâj as i pjekun as i thekun

As gjallë i kryposun

As n’andërr

Mos e mashtro veten

Asgja nuk dhez, nuk due

4.

Jashtë prej pafundsisë teme t’murosun

Prej valles yjnore rreth zemrës teme

Prej kafshatës teme të diellit

Jashtë prej të huejit det t’gjakut tem

Prej naltësisë tem, prej ultësisë teme

Jashtë prej heshtjes teme në t’thatë

Jashtë thashë jashtë

Jashtë prej humnerës teme t'gjallë

Jashtë prej trungut të zhveshun âtëruer n’mue

Jashtë deri kur më duhet me bërtitë jashtë

Jashtë prej kokës teme qi po shpërthen

Jashtë veç jashtë

5.

Ty të vijnë kukullat

E unë në gjakun tem i laj

Me copa t’lëkurës teme i mbshtjelli

Luhajë prej flokëve të mi u maroj

Karrocë prej rruazave t’mia

Avione prej vetullave t’mia

Ju bâj flutura prej buzëqeshjeve t’mia

Dhe kafshë t'egra prej dhambëve t’mi

T’a çojnë ndjekin t’a vrajnë kohën

Po çfarë loje bâjnë ashtu

6.

T’u shoftë fara e fisi e madhështia

E krejt çka ki n’jetë

T’u shoftë imazhi i etun n’tru

Dhe ndijimi përvlus në majat e gishtave

Dhe secila secila pllambë

Në tre kazana t’ujit fatëkeq

Në tre furra të zjarrit t’shejt

Në tre gropa pa emën e pa tamël

E ftoftë të kjoft frymarrja deri n’fyt

Deri tek guri poshtë gjinit t’majtë

Deri tek marshi i briskut n’atë gur

Në ferr në varr në boshllakun e pjellë

Në gërshantë e urituna t’fillimeve e fillimeve

Në mitrën qiellore n’e njohsha unë

7.

Ç’po ndodh me copat e mia

S’do m’ i kthye a, nuk do!

Do t’i djeg unë vetullat

S’do më jesh përjetë e padukshme

Do t’a përziej natën me ditë në krye

Ke me i ra ti derës teme me ballë

Kam me t’i pre thojtë vërshëllus

Qi mos me vizatue gjëgjëza n’trunin tem

Kam me t’i shtye mjegullitë prej eshtnavet

Me t’i thithë helmet prej guhës

Ke me pa çka kam me t’ ba

T’u shoftë kotilla e temeli e shkëlqimi

Dhe terri dhe pika në fund të jetës tem

E krejt çka ki n’jetë



8.

E ti po don na me u dashtë

Mundesh me më ba prej hinit tem

Prej rrënojave të qeshjes tem za-lartë

Prej mërzisë teme të mbetun

Mundesh bukuroshe

Me m’kap për nji fije harrimi

Me ma përqafue natën n’këmishë të thatë

Me ma puthë oshtimën

Po ti bre nuk din me u dashtë

9.

Ik lugate

Edhe fërkèmt po na hahen

Po hahen mas neve në pluhun

Nuk jemi njani për tjetrin

Skejshëm ftoftë i pam prej teje

Prej teje kapërcej prej fundit në fund

S’ka asgja prej lojës

Qysh i kemi përzi copat kështu

Kthemi çka po të duhen

Kot po të zbehen mbi supe

Kthemi e në hiçin tand ik

Ik lugate prej lugatit

Ku i kie sytë

Edhe këtu asht terr

10.

Guha e zezë mesdita e zezë shpresa e zezë

Krejt t’zeza veç rrënqethja jeme e bardhë

Ujkun tem e paç në fyt

Stuhi e paq shtratin

Lemeri jastakun tem

T’pafundme i paç trazimet

T’zjarrta i paç kafshatat e dhambët e dyllit

E ti përtypu grykëse

Sa të duash përtypu

Të heshtun e paç erën të heshtun ujin t’heshtuna lulet

Krejt të heshtuna veç kërkëllima jeme e zhurmshme

Fajkoi jem në zemrën tande

Ma pak trishtim për nanën tande

11.

E kam fshi ftyrën tande prej ftyres teme

E kam shkul hijen tande prej hijes teme

T’i kam barazue kodrat

Rrafshinat n’kodra t’i kam kthye

T’i kam shti stinët në sherr

I kam heq krejt anët e botës prej teje

E kam lakue tanë rrugen e jetës teme

Të pakalueshmën teme të pamundunën tem

E ti tash përpiqu me m’takue

12.

Boll ma me jargitje t’ ambla boll me çikërrime të sheqerosuna

Asgja s’po due me ndigjue asgja me ditun

Boll boll gjithçka

Kam me e thanë të fundit boll

Kam me e mbushë gojën me tokë

Kam me i shtrëngue dhambët

Me e pre kullimin në krye

Me e pre njiherë e mirë

Kam me ndejtun ashtu qysh jam

Pa rranjë pa degë pa kunorë

Kam me ndejtun tu u mbajtë në veten teme

Në gungat e mia

Kam me kânë nji shkop murrizi brenda teje

E vetmja gja qi brenda teje muj me kânë

Në ty ti lojë-prishse në ty ti kotësi

Mos u kthefsh



13.

Mos u tall lugat

Thikën e ki mshef poshtë shamisë

E ki shkelë vijën ki marrë në thue

E ki prishë lojën

Edhe qielli me u rrotullue

Edhe dielli në tokë me ra

Edhe copat me mu përzie

Mos e tall lugate lugatin

Kthemi copat e mia

Edhe unë t’i kthej tuat!

Vasko Popa lindi më 29 qershor 1922 në fshatin Grebenac në Vojvodinë, dhe kishte përkatësi etnike rumune. Në vitin 1940 ai u regjistrua në Fakultetin Filozofik në Beograd, për t’i vazhduar studimet e tij në Bukuresht dhe Vjenë. Pas Luftës së Dytë Botërore, në vitin 1949 ai u diplomua në gjuhët romane në Fakultetin Filozofik të Beogradit. Nga viti 1954 deri në vitin 1979 ai ishte redaktor i shtëpisë botuese “Nolit”. Vasko Popa është një nga themeluesit e Akademisë së Arteve dhe Shkencave të Vojvodinës, e themeluar më 14 dhjetor 1979 në Novi Sad. Ai ka publikuar tetë vëllime me poezi të cilat janë përkthyer në shumë gjuhë të botës duke e bërë Vasko Popën si njërin ndër poetët më me ndikim në botë.