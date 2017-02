Adhuruesit e serialit fantastiko-epik “Game Of Thrones”, nuk do të presin edhe shumë gjatë. Ngadalë po vije edhe debutimi i sezonit të shtatë të “Game of Thrones”, për të cilin kanë përfunduar xhirimet për shumë nga aktorët.

E fundit, e cila ka mbaruar filmimet, është Emilia Clarke, e cila postoi një foto në Instagram me thënien: “Ajo ndjenja kur je një ditë larg përmbylljes së sezonit të shtatë”. Pos tjerash, ajo tha se besonte që kjo do ju “huq” mëndët e kokës publikut.

Së fundi dhe aktorja e kësaj serie Maisie Williams tha që ky sezon do ketë një pjesë e cila do i lërë shikuesit në habi dhe pritje se çka do ndodhë më tej.

“Është paksa duke u përmbysur tani. Kemi ardhur në klimaks dhe jemi duke shkuar drejt fundit. Është shumë emocionuese”, tha ndër të tjera ajo.

“Game of Thrones” pritet të shfaqet në televizion më vonë se herëve tjera. Dikur shfaqej gjatë muajit prill, por tani do shfaqet gjatë verës.

Data 25 qershor e këtij viti është një nga datat kur është përmend të publikohet episodi i parë.

Seriali fantastiko-epik, “Game of Thrones”, është seriali më i shkarkuar ilegalisht gjatë vitit 2015.

Sipas Torrentfreak, sezoni i pestë i këtij seriali është shkarkuar 14.4 milionë herë, ndërsa për sezonin e ri, adhuruesit e serialit duhet të presin deri në qershor të vitit 2017. Vetëm një episod i serialit është shkarkuar nga 1.7 milion vetë në Sky Atlantic.

“Game of Thrones” është i bazuar në best-sellerin e shkrimtarit George R.R. Martin, i cili bën fjalë për disa familje mesjetare, të cilat luftojnë për të kontrolluar një tokë mitike.

Deri më tani seriali është filmuar në një varg vendesh nisur nga Kroacia, Maroku, Irlanda e Veriut e Islanda dhe së fundit për sezonin e gjashtë u xhirua edhe në Maqedoni.

Seriali “Game of Thrones” triumfoi në ndarjen e Çmimeve Emmy me plot dymbëdhjetë trofe, duke vendosur kështu një rekord për kategorinë e serialeve.

Që prej transmetimit të parë, në vitin 2011, “Game of Thrones” numëron tashmë 38 çmime, duke lënë pas serialin “Farsier” që ka 37 të tilla. Ndër të tjera, seriali tepër i suksesshëm i prodhuar nga “HBO” u vlerësua si seriali dramatik më i mirë, seriali me regji më të mirë dhe si seriali me skenarin më të mirë.