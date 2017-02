Pas premierës në Teatrin Kombëtar të Kosovës, shfaqja “Muhamed Ali”, me regji të Naser Shatrollit, do të prezantohet edhe në Teatrin “Dodona”. Siç bën të ditur për Gazetën Zëri vetë regjisori Shatrolli, kjo shfaqje në “Dodonë”, e cila do të jepet më 15 shkurt, vjen me disa ndryshime të dukshme në kuptimin mizanskenik.

“Dallon në kuptimin mizanskenik, shkaku që hapësira e ‘Dodonës’ është më e vogël, ndërsa formati i shfaqjes është më i madh në kuptimin e shtrirjes. Po ashtu, publiku në TKK ishte në skenë, ndërsa në ‘Dodonë’ duhet vendosur në sallë, meqë nuk ka vend skena për karrige. Megjithatë, ne do e ripërtypin skenikisht shfaqjen, do e ribëjmë edhe aty mirë për të sjellë atmosferën e shfaqjes ashtu siç ishte në TKK.

Atje presim publik të madh, madje kam bindjen se do të kemi gjithmonë publik, meqë shfaqja tashmë ka marr kritikën më të mirë që është bërë ndonjëherë ndër vite për teatër. Besoni ose jo, ka njerëz që e kanë përcjell për 17 vite teatrin, ndërsa shfaqjen tonë e kanë vlerësuar lartë”, thotë Shatrolli.

Subjekti i shfaqjes “Muhamed Ali” ndërlidhet me krizën e identitetit të individit – shoqërisë. Muhamedi, që prezantohet nga aktori Ermal Sadiku, nuk ka identitet (ose ka rrënjë të përziera), nuk di nëse është mysliman apo katolik. Nuk e di kush është babai i tij dhe këtë lloj identiteti e kërkon në publik. Por meqë nuk e merr këtë përgjigje, i bie që edhe publiku mbase nuk e di kah duhet rreshtuar: lindje apo perëndim.

Në një moment gjatë shfaqjes, aktorit në skenë i bashkohet Safete Rogova, e cila lexon një poezi. “Safete Rogova, aktore dhe emër shumë domethënës për skenën teatrore, ka lexuar poezinë në kuadër të shfaqjes. Personazhi kërkon dikë nga publiku dhe ajo përgjigjet. E kam përcaktuar atë ta lexojë këtë poezi meqë drama prek Nënën Terezë. E falënderoj publikisht për nurin e saj njerëzor e artistik ”, thotë Shatrolli.

Në të njëjtën kohë, sipas regjisorit, identitetin e paracaktojnë të fortit. Këtë forcë sa psikologjike po kaq dhe fizike - ky personazh, tenton që ta shpërfaq nga vetvetja për vetveten si motivacion mbrojtës dhe si udhë për të sotmen e tij gjersa akuzon drejtpërdrejt babanë e tij – në këtë rast autorin. Akuzon dhe publikun, meqë ia kanë trajtuar nënën e tij si kukull – e nëna e tij është poete. Pra, ata janë përbuzës për poezinë e nënës së Muhamedit, sipas Muhamedit.

“Është pasqyrë e pa kapërcyer për teatrin Ermal Sadiku. Më i realizuari - e thanë profesorët tanë, kritikët, njohësit e teatrit. Unë ua them sot se në shfaqje të mia aktorët po vlerësohen.

Publiku ishte kategori e lartë njerëzore e profesionale, rrallë e përmall e shohim në teatër. Erdhën tek ne në shfaqje, na respektuan, gjersa besuan se nuk do e përbuznim intuitën e tyre. Vërtetë, kënaqësi që nuk erdhën të rrejshmit në shfaqje”, shprehet kështu regjisori duke folur për aktorin Sadiku.

Tutje Shatrolli thekson se pikërisht përzgjedhja e aktorit ishte një nga sfidat e tij më të mëdha që pati gjatë realizimit të kësaj shfaqjeje. “Sfida parësore ishte aktori. Roli i tij në raport me tekstin dhe frymën e kërkesave të dramës, modulit dhe ndjeshmërisë që ky personazh ka në raport me vet përmbajtjen dhe natyrën e interpretimit. Është rrezik nëse aktori nuk i beson këtij formati, meqë është i pa eksploruar, të paktën, unë se kam pa këtë lloj teatri në rajonin ballkanik. Ishte dhe buxheti barrikadë për ne, por ekipi i mirë, puna dhe vetëbesimi njëherësh këmbëngulësia jonë bëri që të kapërcejmë këtë lloj pengese”, thekson Shatrolli.

Premiera e shfaqjes në Teatrin Kombëtar të Kosovës u prit me interesim të madh nga mediet dhe nga publiku. “Mora shumë fjalë të ëmbla nga publiku. Aq më tepër unë e kisha vetëm një aktor në shfaqje. Kjo, nuk është sfidë por është përbindësh për një regjisor nëse do të mund të mbante masën qind për qind brenda dramës - brenda përjetimit. Është emocion që nuk do e harroj për jetë. Tash, e di vërtetë kush jam dhe kah e si duhet sendërtuar jetën teatrore. Ishte sprovë qenësore për mua. Sot nuk jam si dje, e pranoj. Do mbylli me këtë fjali idenë. Sot është ndryshe nga dje jeta ime skenike”, konsideron Shatrolli.

Shfaqja “Muhamed Ali” do udhëtojë me 3 dhe 4 mars drejt Teatrit Kombëtar të Tiranës, ndërsa me 5 mars do shfaqet në Teatrin “Migjeni“ - Shkodër.

Siç bën të ditur regjisori, shfaqja është ftuar në dy festivale. Një në Kosovë dhe një në Shqipëri. Ata po komunikojnë edhe me Parisin, Zvicrën, Gjermanin dhe Çekinë edhe me SHBA-të për të gjetur bashkërendime tutje rajonit. Ndërsa mëtojnë që shfaqjen ta dërgojnë edhe në qytetet e tjera të Kosovës, ku ka mundësi infrastrukturore, e gjithashtu edhe në Maqedoni.