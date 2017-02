Tri vjet pa Vaçe Zelën

Mëngjesin e 6 shkurtit mbushën tri vjet që kur u nda nga jeta, në moshën 74 vjeçare, artistja e madhe shqiptare, Vaçe Zela. Ajo iku nga jeta pasi vuajti nga një sëmundje e gjatë në Bazel të Zvicrës.

Vaçja, me dëshirën e saj, që nga dimri i vitit 2014 pushon në atdhe, ku u varros me nderime të larta shtetërore, duke u nisur nga Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit në Tiranë për të përfunduar në varrezat e Sharrës. Por para kësaj, arkivoli me trupin e pajetë të këngëtares u ndal në Aeroportin “Adem Jashari” në Prishtinë, ku bën homazhe qytetarë të shumtë të Kosovës, artistë e zyrtarë shtetërorë.

Këngëtarja me prejardhje nga Lushnja ishte gruaja e parë që u nderua me titullin “Nderi i Kombit”.

Vaçe Zela u lind më 7 prill 1939, në Lushnje. Ishte aktive në skenën muzikore që nga fëmijëria.

Ajo e filloi karrierën e saj në moshë të re. Në vitin 1962 ishte e para që fitoi Festivalin e Këngës në RTSH. Me këngën “Fëmija i parë”, ajo dëshmoi se një idhull i muzikës po lindte atë mbrëmje të 26 dhjetorit të vitit 1962. Repertori i saj është shumë i pasur; numërohen me dhjetëra këngë popullore, të lehta, kantata, balada, etj. Ajo ka një kontribut të rëndësishëm edhe në muzikën e filmit, ku ka interpretuar shumë këngë si pjesë e muzikës së filmave. Repertuari i saj zë vend të rëndësishëm në antologjinë e muzikës shqipe.

Vaçja është nderuar me titullin “Nderi i Kombit” nga presidenti shqiptar, Alfred Moisiu dhe çmimin “Mikrofoni i Artë” nga Ministria e Kulturës së Kosovës. Për nder të këngëtares viti 2009 u shpall nga Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve si “Viti Vaçe Zela”. Edhe një rrugë në Tiranë mban emrin e saj.

Vaçe Zela është larguar përfundimisht prej skenës në vitin 1992. Ajo ishte e martuar me Pjetër Rodiqin dhe së bashku ata kanë vajzën që quhet Irma. Që nga viti 2002 Zela ka jetuar me burrin e saj në Bazel të Zvicrës, për të marrë kujdes më të mirë shëndetësor.

Vepra e saj artistike është vlerësuar edhe në skenën ndërkombëtare. Sipas Institutit Biografik Amerikan ajo është ndër 500 njerëzit më me ndikim.

Në “SHBA” Zela u nderua me çmimin “Disku i Artë” kurse Kembrixhi i Anglisë e shpalli “Gruan e Vitit ’97-98”.

Ndonëse edhe sa ishte gjallë për shumë vite qëndroi larg skenës muzikore, Vaçe Zela mbeti e dashur në kujtesën e publikut shqiptare. Ajo vazhdon të kujtohet përmes këngëve “Djaloshi dhe shiu”, “Lemza”, “Sot jam 20 vjeç”, “Valsi i lumturisë”, “Mesnatë”, “Të lumtur të dua”, “Shoqet tona ilegale”, “Kënga e gjyshes”, etj.