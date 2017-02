'I vërtetë', inspirim për punë dhe gjetje të vetvetes

Në rubrikën “Rrëfej përmes muzikës” sjellim këtë javë një nga dizajnerët më të suksesshëm të kohëve të fundit, Agi Haxhimurati. Ndonëse i takon një brezi të ri, shumë punime brenda dhe jashtë vendit mbajnë tashmë vulën e tij. Haxhimurati është gjithashtu pjesë e ekipit kreativ të Festivalit Hardh Fest, e një këngë nga Rahoveci s’ka se si t’i mungojë listës me të preferuarat e tij.

Bomfunk MC’s – Freestyler

Është albumi i parë që e kam blerë në jetën time. Diku rreth viteve 2000-2001 (6-7 vjeç). Ishte koha kur albumet ende ishin me kaseta. Sa herë që shkoja rrugës për në shkollë ishte një CD Shop, ku shumicën e kohës e vendoste këtë këngë në boxet jashtë. Nuk e kisha idenë se e kujt mund të ishte kjo këngë. Por, albumi i Bomfunk MC’s – In Stereo është një nostalgji në vete.

Michael Jackson - They Don’t Care About Us

Ka qenë hiti ynë i përbashkët me dajën tim Sefer Hasku, i cili jeton në Gjermani. Sa herë që dilnim me makinën e tij kjo këngë dominonte si nga playlista po ashtu edhe nga volumi i zërit. E kujtoj pasi që shpesh i kemi shpëtuar aksidenteve si pasojë e frenimeve të shpejta, pasi ai është një njeri energjik dhe as që kishte pikën e koncentrimit në trafik sa herë e dëgjonim këtë këngë. Vlen të ceket që është nga njerëzit e pakët që ka besuar në atë që bëjë unë sot!

M.I.A – Borders

Një këngë dhe video perfekte. Ju kushtohet gjithë emigrantëve e refugjatëve të ditëve të sotme. Merr si temë kufijtë e mbyllur, trajtimin e emigrantëve nga policët nëpër kufi, privilegjin, identitetin e njerëzve etj. E gjej veten shumë te kjo këngë dhe video pasi që vet kam qenë refugjat i luftës së Kosovës.

Coldplay - Up&Up

Cili/a dizajner/e nuk do e pëlqente këtë video klip të kësaj kënge? Nëse ka dikush që më ka plotësuar ëndrrën që sot të kemi një klip me kreativitet të plotë, atëherë është ky video klip. Është blowmind - film në vete. E shikoj çdoherë me pasion!

The Pussycat Dolls - Don’t Cha ft. Busta Rhymes

Të kesh në shtëpi dy motra më të vogla dhe të dëgjosh muzikë rehat është thjesht mision i pamundur. Jam nga ata persona që në disa këngë të caktuara dëgjoj vetëm pjesë të caktuara të këngës. Te kjo këngë dëgjoja vetëm pjesën e reperit Busta Rhymes, ndërsa motrat dëshironin vetëm pjesën e The Pussycat Dolls. E kështu vijonte shtyrja deri sa shkonin acarimet në tone të larta, deri sa vinte gjyqtarja (nëna) dhe vendoste paqe. Vjen një kohë që grindjet dhe acarimet me personat e dashur të kthehen ne nostalgji. Afërdita dhe Ardita, ju dua!

Skrillex – Bangarang

Nëse ka faj dikush që unë sot dëgjoj muzikën DUBSTEP atëherë është njeri nga shokët e mi më të mirë, Arian Çanta. Më të po ashtu e kemi parë edhe live Skrillexin, në festivalin me renome botërore Sea Dance Festival, verën e kaluar. Eksperiencë e veçantë!

Unikkatil - Kanuni Katilit

Thjesht poezi. E dëgjonim pa fund në vitin e parë të shkollës së mesme me ish-shokët e bankës, Ademin dhe Besnikun. Ky album në tërësi ka ndikuar shumë tek ne, sidomos në “notat e mira” në shkollën e mesme. Ishte koha kur na dukej vetja që shkolla nuk të duhet asgjë në jetë për të arritur objektivat në karrierë, nejse, edhe sot nuk është se të duhet kush e di se çka!

Da Ghost - I vërtetë

“Çka ‘osht i vërtetë?”...Sa herë që nuk kam pasur vullnet për punë apo dëshirën për të arritur diçka (sidomos gjatë kohës së studimeve) kjo këngë me inspironte se si duhet të shfrytëzosh talentin dhe personalitetin tënd “të vërtetë” në mënyrë të drejtë për të arritur qëllimet në jetë.

The Bloody Foreigners - Nuk po du banane

Zakonisht kur kërkoj ndonjë kënge kreative, me ndryshe se të tjerat, duke filluar nga teksti e melodia, definitivisht filloj nga ky grup. Këngët e tyre kanë qenë disa herë nismëtare në plot zhbllokime të vogla të kreativitet tek unë. Ua sugjeroj!

Destan Begu

Po e mbylli listën me 'himnin' e vendlindjes time, Rahovecit. Një këngë që dëgjohet në çdo festë shqiptare. Një këngë që përfaqëson sofrën rahovecase. Lidhet shumë me kujtimet e mia edhe me Festivalin Hardh Fest, ku kjo këngë në Hardh Camp është dominuese, plus që titulli i këngës lidhet edhe me emrin e gjyshit tim.