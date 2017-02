Poezia e ditës: Mos ma kujto- Dritëro Agolli

E shkuara ka çaste dhe orë të hidhura, mos ma kujto

për shembull, më pe me duar të lidhura, mos ma kujto!



Për shembull më pe në rrugë të pirë, mos ma kujto,

Të pirë e të humbur, të sharë e të grirë, mos ma kujto!



Për shembull më rrahën dy-tre vagabondë, mos ma kujto,

Tek shihja një grerëz tek rrinte mbi gonxhe, mos ma kujto!



Për shembull pesova diku një disfatë, mos ma kujto,

Dhe gjumi s'më zinte me ditë e me natë, mos ma kujto!



Për shembull më pe duke ecur e qarë, mos ma kujto,

Mbështetur pas murit me zemër të vrarë, mos ma kujto!



Për shembull më pe duke ngrënë e gënjyer, mos ma kujto,

Të prishur, të shthurur, të rënë e të thyer, mos ma kujto!



Për shembull në shtrat s'u bëra për burrë, mos ma kujto,

I turpshëm u drodha si qengj nën lëkurë, mos ma kujto!



E shkuara ka orë dhe çaste të hidhura, mos ma kujto,

Ka drojtje dhe heshtje kur lipsen të thirrura, mos ma kujto!