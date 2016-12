Jo përrallave seksiste

Përrallat e disa klasikëve të mëdhenj për ekspertet francez të arsimit e edukimit janë të papranueshme në programet arsimore për fëmijë. “Mbajini larg fëmijëve ata libra”, thonë ata kur flasin për përrallat ku bëjnë pjesë edhe të famshmet Kësulëkuqja dhe Hirushja. Në Paris, Ministrja e Arsimit, Najat Vallaud-Belkacem, njoftoi për gjueti ndaj stereotipave gjinore në tekstet shkollore.

Programet e reja të shkollës fillore, paralajmëroi nxënësja e Francois Hollande, “janë një mundësi e rëndësishme për të përmirësuar tekstet dhe për të parandaluar stereotipat dhe diskriminimin që ushqejnë pabarazinë mes nxënësve”. Për ta bërë këtë, thotë Le Figarot, lideri i Partisë Socialiste mbështetet në një studim të qendrës Hubertine Auclert, një shoqatë e angazhuar për barazinë gjinore, me emrin e një feministeje të madhe të fundshekullit të tetëmbëdhjetë. Hulumtimi mbi përfaqësimet seksiste në vitin e parë të shkollës fillore shqyrton 22 manuale të ilustruar për të rinjtë. Publikime në të cilat vetëm “39% e personazheve janë të gjinisë femërore,” thonë studiuesit.

Është më keq akoma, që në imazhet e para të librave për të mësuar të lexojnë, vajzat përfaqësohen sidomos brenda shtëpisë, ndoshta duke luajtur në ambiente të mbyllura. Ashtu si nënat, shpesh në kuzhinë ose duke bërë punët e shtëpisë, ndërsa profesionet shkencore, në 97% të rasteve, përfaqësohen vetëm nga figura mashkullore. Pastaj vjen paralajmërimi në lidhje me shumë përralla të kulturës popullore, si për shembull Kësulëkuqja, Hirushja, Hansel dhe Gretel, shpesh “të mbushura me përfaqësime seksiste”.

Shoqata shpreh keqardhje se shumica e këtyre gurthemeleve të letërsisë për fëmijë, shtypin personazhet femra me stereotipet e tyre. Dhe për fat të mirë që në njëzet e dy vëllimet, të marra në shqyrtim, ka edhe disa heroina të forta, të cilat “futen në veprim pa u varur nga personazhet meshkuj”, pranon qendra Hubertine Auclert.

Ndërsa ende shumë manuale drejtohen me Homme për të folur për njerëzimin. Gjithashtu, në sferën shtëpiake, modeli dominant, nëse jo i vetmi, është ai i një familjeje me dy prindër dhe një apo më shumë fëmijë. Më konkretisht, paralajmërojnë studiuesit, bëhet fjalë për çifte heteroseksuale me dy fëmijë të gjinive të ndryshme. Prandaj propozimi për të vënë më shumë në dukje modele të ndryshme familjare, të tilla si me një prind të vetëm ose me prindër të të njëjtës gjini, është një model më i ngjashëm me Francën e bumit të prindërve të vetëm dhe Mariage pour tous (Martesa e barabartë për të tërë), ligji për martesën e komuntit LGBT, që është një nga gurët e çmuar të Francës socialiste të Francois Hollande.

Një grup i grave feministe, në Merseyside, ka bërë rishkrimin e disa nga përrallave më të famshme. Ato janë përpjekur të vënë theksin larg nga pasuria, bukuria dhe rinia, duke tentuar gjithmonë që t’i paraqesin burrat dhe gratë me të drejta dhe mundësi të barabarta. Për shembull, kur kanë rishkruar Borëbardhën ato kanë zgjedhur ta paraqesin atë duke punuar në minierë me xhuxhët, e jo duke larë enët e tyre. Këto gra kritikojnë zëshëm fenomenin e përrallave, ku gruaja nuk ka në dorë fatin e vet. Është gjithmonë “princi” ai që propozon martesë dhe nuk ka shans të marrë një “jo” si përgjigje.

Ky grup feministësh thekson se në përralla ato gra, që eventualisht marrin vendime, paraqiten të shëmtuara, si njerka ose shtriga, kurse princeshat, që synohet të jenë personazhe pozitive vijnë pasive përmes përrallave dhe bukuria është pasuria e tyre e vetme. Në anën tjetër, burrat, princat, janë gjithmonë trima, të fortë, të guximshëm, të pasur dhe i zgjidhin të gjitha konfliktet.

Tek versioni “feminist” i Borëbardhës shtriga nuk e xhelozon atë për bukurinë, por për gjallërinë dhe zgjuarsinë e saj. Nuk është princi ai që i kryen të gjitha veprimet e guximshme. Ai dhe Borëbardha punojnë bashkërisht për të ndërtuar vilën e tyre, por edhe për të krijuar një martesë të lumtur. Sipas këtij grupi, jo e gjithë letërsia dhe përrallat për fëmijë duhet të fokusohen tek bukuria e princeshës dhe trimëria e princit dhe një fund i lumtur me martesë. Ato janë të bindura se shumë tregime të tjera kanë nevojë për rishkrim dhe fëmijëve ka nevojë t’u flitet për shumë elemente të tjera jetësore, përtej bukurisë e delikatesës së princeshave, që me duart e tyre nuk kryejnë asnjë punë.