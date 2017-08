Mban bashkëshorten me dhunë në shtëpi, ajo e lajmëron në Polici

Një femër nga Prizreni ka raportuar në polici se bashkëshorti i saj është duke e mbajtur në shtëpi me dhunë, raporton “Zëri.info”.

Policia në shtypin e të dyshuarit ka konfiskuar 8 fishekë, ndërsa gjatë intervistimit i dyshuari ka pranuar se posedon edhe armë.

“Viktima femër K-Shqiptare ka raportuar se i dyshuari mashkull K-Shqiptar bashkëshorti i saj është duke e mbajtur në shtëpi, me dhunë, presion dhe kërcënime. Njësiti policor nga i dyshuari ka konfiskuar tetë fishekë, ndërsa gjatë intervistimit i dyshuari ka deklaruar se posedon edhe armë AK -47 te cilën e ka në një lokacion tjetër në të njëjtën lagje. Njësitet policore kanë gjetur dhe konfiskuar edhe armën automatike tip AK-47 me karikator, 3-fishekë kalibër i panjohur. I dyshuari pas intervistimit, me urdhër të prokurorit është dërguar në mbajtje”, thuhet një njoftimin e PK-së