Batusha: Akuza ndaj neve me motive politike

Katër aktivistë të lëvizjes “Vetëvendosje”, të cilët u liruan të martën nga arresti mbi akuzën për terrorizëm, shprehin dyshimet se rasti i tyre ka qenë i montuar politikisht. Aktivistja Adea Batusha tha se akuza e tyre ishte me motive politike. Ndërsa Sami Kurteshi nga “Vetëvendosja” bëri të ditur se nuk do të ndalen derisa të gjithë personat që kanë qenë të përfshirë në montimin e këtij rasti dhe në vdekjen e Astrit Deharit të japin përgjegjësi, shkruan sot, gazeta Zeri.

Katër aktivistët e lëvizjes “Vetëvendosje”, të cilët u liruan të martën nga arresti shtëpiak mbi akuzën për terrorizëm, u prezantuan para medieve, ku në këtë konferencë kanë thënë se procesi ndaj tyre është me motive politike.

“Vendimi i djeshëm është i vonuar, pasi që nga fillimi i vitit montimi është ditur se nuk ka bazë ligjore për këtë rast. Ky proces është kryekëput politik. Edhe vendimet e Gjykatës gjithmonë kanë qenë politike. Kjo tregon se Gjykata ka pasur bazë që të na lirojë që nga fillimi, por nuk ka dashur. Dëshmitarët, të cilët kanë qenë dje në seancë, konfirmuan se ky proces ka qenë i montuar, sepse asnjë dëshmitar nuk na ka identifikuar asnjërin nga ne, pra kjo ka qenë shpifje e Policisë dhe nga kjo shpifje ka vdekur Astriti, andaj ne nuk do të ndalemi derisa përgjegjësit për vdekjen e tij të japin përgjegjësi”, ka thënë para gazetarëve aktivistja Adea Batusha.

Ndërsa Sami Kurteshi nga kjo Lëvizje tha se lirimi dëshmon në pafajësinë e katër aktivistëve. Ai bëri të ditur se nuk do të ndalen së kërkuari drejtësi për këtë rast, ku humbi jetën edhe aktivisti i pestë i arrestuar, Astrit Dehari.

“Një vit aktivistët tanë janë mbajtur nën arrest shtëpiak të pafajshëm, kjo është edhe një dëshmi më shumë dhe një pafajësi e aktivistëve tanë. Prokuroria e kapur nga kreu i kriminalizuar i Policisë po dyshohet se e ka ngritur një aktakuzë në formën e një kulle prej letre, në mënyrë që ta rrëzojnë vetë me prova dhe me dëshmi profesionale të forenzikës. Dëshmitarët në këtë rast nuk mund të ofrojnë dëshmi të mjaftueshme dhe të qëndrueshme, që fajësojnë aktivistët, sepse nuk ka të tilla dëshmi”, ka thënë ai.

Kurteshi tutje vazhdoi se zhurma që është bërë për këtë rast ka qenë më shumë për ta arsyetuar qëllimin madhor të pushtetit, duke nxjerrë lëvizjen “Vetëvendosje” si terroriste. “Arrestimi, zhurma e krijuar, shpifjet e mbajtja në paraburgim kanë qenë vetëm veprime për ta arsyetuar qëllimin madhor të pushtetit, nxjerrjen e lëvizjes “Vetëvendosje” si terroriste dhe dëmtimin e saj në aspektin politik dhe shoqëror. Të gjitha këto veprime kanë qenë nga frika e humbjes së pushtetit. Në jemi të sigurt se herët a vonë e drejta do të dalë në shesh. Lëvizja “Vetëvendosje” nuk do të reshtë së kërkuari asnjëherë drejtësi për këtë rast, për Astritin dhe për të gjitha vrasjet që nga viti 1999. Ne nuk do të pushojmë derisa të gjithë ata të cilët kanë qenë pjesë e këtij montimi të dalin para drejtësisë”.

Ndërkaq Frashër Krasniqi tha se do të vazhdojnë të paraqiten para trupit gjykues dhe të sillen siç janë sjellë deri tash.

Ndryshe, trupi gjykues liroi dje nga masa e arrestit shtëpiak tre aktivistë të “Vetëvendosjes”: Frashër Krasniqi, Adea Batusha dhe Egzon Haliti, të akuzuar për sulmin terrorist në objektin e Kuvendit të Kosovës. Ndërsa Atdhe Arifit masa e paraburgimit iu kthye në masë të arrestit shtëpiak.Zeri/.