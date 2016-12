Policia jep detaje për vrasjen e mbrëmshme në Prishtinë

Policia Rajonale e Prishtinës ka dhënë detaje për vrasjen e një gruaje 57 vjeçare që ndodhi mbrëmë në lagjen Mati 1″ në Prishtinë.

Pos viktimës, në kërë rast është plagosur edhe Xh. H, 47 vjeçar , i cili është dërguar për tretman mjekësor në QKUK.

“Lidhur me këtë ngjarje policia me urdhër të Prokurorit të shtetit, ka dërguar në qendrën e mbajtjes, personin me inicialet R. G, 62 vjeçar, të njëjtit nga ana e policisë i është konfiskuar një armë e tipit CZ, e kalibrit 7.65mm (që dyshohet të jetë përdorur në rastin në fjalë), si dhe një karikator i zbrazët”.

“Aktualisht hetuesit policor, janë duke punuar për të ndriçuar dhe sqaruar të gjitha rrethanat që kanë të bëjnë me rastin, i cili nga ana e Prokurorit të shtetit është cilësuar si Vrasje e rëndë”,bën të ditur policia, transmeton Klan Kosova.