Me këto ushqime largojeni lodhjen

Nëse keni menduar se çokollata, pijet energjike dhe prodhimet e ngjashme janë zgjidhje e menjëhershme për të rritur energjinë tuaj, atëherë keni gabuar rëndë. Këto ushqime nuk janë të rekomanduara, por ka nga ato që ndikojnë në mënyrë afatgjate për të rritur energjinë tonë.

Kosi dhe djathi

Kosi dhe djathi përmbajnë probiotikë, baktere të mira që ndihmojnë organizmin për tretjen më të lehtë të ushqimit dhe forcimin e sistemit imunitar. Si shtesë në mëngjesin tuaj, do t’ju ndihmojnë për të marrë dozën e nevojshme ditore të kalciumit, kurse stomaku juaj do të jetë i shëndetshëm për shkak se do të keni tretje më të lehtë.

Salmoni

Salmoni është i pasur me acide yndyrore të pangopura omega-3 që ndihmojnë në uljen e kolesterolit në trup duke parandaluar rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Gjithashtu është i pasur me proteina, vitaminë B6 dhe niacinë, e cila ndihmon trupin tuaj për të kthyer ushqimin në energji.

Kërpudhat

Një porcion kërpudha mundëson që në organizëm të hyjë 50 për qind e sasisë së rekomanduar ditore të hekurit, i cili është vendimtar në transferimin e oksigjenit në trup. Kur oksigjeni nuk qarkullon siç duhet në trup, vjen deri te lodhja.

Spinaqi

Spinaqi është i pasur me hekur, magnez dhe kalium. Magnezi luan një rol kyç në rritjen e energjisë në trup dhe në kombinim me kaliumin stimulon tretjen dhe rregullon punën e sistemit nervor dhe muskujve.

Uji

Edhe pse kjo tingëllon si një klishe, uji është vërtet i pashmangshëm dhe shumë i domosdoshëm për organizmin e njeriut. Ai përmirëson të gjitha funksionet në trup sepse përcjell oksigjen të mjaftueshëm në të gjitha qelizat. Për femrat, konsumimi i rekomanduar ditor është tetë, kurse për meshkujt dhjetë gota ujë.

