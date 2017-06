Ushqimet që ndikojnë në shkrirjen e yndyrës dhe kalorive

Ushqimet e pasura me shije të ndryshme krijojnë një ndjenjë më të fortë të ngopjes, veçanërisht në këtë aspekt ndihmojnë erëzat që nxisin tretjen dhe rrisin metabolizmin. Kanella është një prej aleatëve të linjës së hollë

Pas shijimit të ushqimit me yndyrë, rekomandohet për të konsumuar produkte që ndikojnë në shkrirjen e shpejtë të kalorive, duke lehtësuar largimin e toksinave nga trupi. Erëzat e rrisin metabolizmin, ushqimet të pasura me fibra sigurojë një ndjenjë më të gjatë të ngopjes, kurse farat që janë të pasura me acide yndyrore omega-3 ndikojnë në reduktimin e oreksit.

Kanella

Ushqimet e pasura me shije të ndryshme krijojnë një ndjenjë më të fortë të ngopjes, veçanërisht në këtë aspekt ndihmojnë erëzat që nxisin tretjen dhe rrisin metabolizmin. Kanella është një prej aleatëve të linjës së hollë. Ajo ndihmon për të kontrolluar sheqerin në gjak, gjë e cila pastaj zvogëlon ndjenjën e vazhdueshme të urisë. Kur niveli i sheqerit rritet shpejt, edhe rënia e tij është më e shpejtë dhe për këtë arsye e përjetojmë urinë.

Frutat e malit

Këto frute janë të pasura me polifenole, një substancë që mbron zemrën, por edhe e zvogëlon rrezikun e akumulimit të depozitave yndyrore. Veçanërisht janë të efektshme në ije dhe këmbë. Boronicat, luleshtrydhet dhe manaferrat e ndryshojnë florën e zorrëve dhe parandalojnë zhvillimin e patogjenëve të rrezikshëm.

Xhenxhefili

Përveç se largon ndjenjën e fryrjes pas ngrënies së tepërt, xhenxhefili ka veti anti-inflamatore, rregullon nivelin e sheqerit në gjak dhe redukton ndjenjat e urisë. Gjithashtu, inkurajon harxhimin e kalorive dhe në mënyrë të dobishme ndikon në traktin e tretjes. Xhenxhefili i përzier me mjaltë ndikon për një imunitet më të fortë.

Çaji i gjelbër

Uji i ngrohtë e rrit ngopjen, kurse çaj i gjelbër nivelet e hormoneve kolecistokininë që janë përgjegjëse për rregullimin e oreksit. Ai është një zgjedhje e mirë për ata që duan të humbin peshë sepse përshpejton djegien e yndyrës, prandaj rekomandohet që gjatë ditës të konsumohen të paktën dy gota çaj të gjelbër.

Avokado

Është i pasur me yndyrna të shëndetshme dhe fibra që japin një ndjenjë të ngopjes. Fibrat lidhin ujë për veten e tyre, mposhtin oreksin dhe reduktojnë rrezikun e ngopjes së tepërt.

Kuinoja

Ky frutë është i pasur me magnez, i cili është kyç në rregullimin e energjisë dhe ndihmon për të kontrolluar nivelin e sheqerit në gjak. Ofron një ndjenjë më të gjatë të ngopjes dhe para gatimit është e rekomanduar për ta shpëlarë tërësisht.

Specat djegës

Speci i kuq dhe feferonat i përkasin llojit të specave djegës të pasur me kapsaicinë, e cila rrit metabolizmin më mirë se erëzat tjera, pasi nxit edhe hormonin e stresit. Sistemi nervor aktivizohet dhe trupi liron katekolaminën, një prej hormoneve që nxisin djegien e yndyrës. Kjo do të thotë se trupit e shndërron yndyrën në energji pas 20 minutash pasi të konsumohen specat djegës.