Ja si t’i shpëtoni jetën dikujt i cili ka pësuar para-infarkt

Gjilpërët mund të shpëtojë jetën e pacientit në rast të parainfarktit.

Kjo këshillë është dhënë nga një profesor kinez, i cili thotë se gjithmonë duhet të keni një gjilpërë në shtëpinë tuaj

Kjo është mënyrë e mrekullueshme dhe e pazakontë për të shpëtuar jetën e njeriut që ka pësuar një infarkt.

Kushtojini pak kohë për të lexuar këtë artikull dhe SHPËRNDAJENI sepse kurrë nuk mund ta dini në qoftë se jeta e dikujt mund të varet nga ju.

Kur dikush pëson infarkt, është emergjente të jepet ndihma e parë.

Këto këshilla do t’ju ndihmojnë për të shpëtuar jetën e dikujt!

Ruani qetësinë. Pavarësisht se ku ndodhet viktima, mos e lëvizni, sepse nëse e lëvizni pacientin, kapilarët mund të plasin, gjë e cila shkakton gjakderdhje në tru!

Nëse keni një shiringë me age do të ishte mirë; përndryshe dhe gjilpëra për qepje do t’ju ndihmojë.

1. Mbani gjilpërën mbi zjarr (mbi një qiri, shkrepëse, çakmak) në mënyrë që të sterilizohet. Më pas, përdoreni gjilpërën për të shpuar majat e të 10 gishtave të dorës, vetëm pak milimetra nga thonjtë, në mënyrë që gjaku mund të rrjedhë.

2. Nëse gjaku nuk fillon të pikojë, shtypni majat e gishtërinjve deri sa të fillojë pikimii gjakut.

3. Kur të gjithë 10 gishtat fillojnë të rrjedhin gjak prisni disa minuta – do të shihni se viktima do të jetë përsëri në jetë!

4. Nëse goja e viktimës është e shtrembëruar/paralizuar, bëni masazh tek veshët derisa ata të bëhen të kuq – kështu që gjaku mund të vijë tek ata.

5. Pastaj shponi me gjilpërë në secilin vesh në pjesën e butë, në mënyrë të bien dy pikat e gjakut të çdo vesh. Pak minuta më vonë, goja do të kthehet në vendin e vet.

6. Prisni derisa viktima vijë në gjendjen normale pa asnjë simptomë të pazakontë, pastaj dërgojeni në spital.

Kjo metodë e gjakderdhjes për të shpëtuar jetën është një metodë e mjekësisë tradicionale kineze, dhe zbatimi praktik është 100% efektiv dhe duke e përdorur atë njerëzit mund të mbijetojnë një infarkti.

Njoftoni të afërmit dhe miqtë tuaj sepse kurrë nuk mund ta dini në qoftë se jeta e dikujt mund të varet nga ju. Përgatiti: BioNatural Shop