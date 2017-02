Kujdes me shtesat dietale

Një studim shkencor i kryer në Francë konstatoi se shtojcat dietale ushqimore janë të rrezikshme, veçanërisht nëse nuk përdoren me mençuri, transmeton "Zeri.info".

Hulumtimi i njëjtë shkencor ka treguar se përdorimi i këtyre produkteve është duke u bërë më i zakonshëm dhe është shumë i përhapur dhe po ashtu për faktin që përdorimi i tyre nuk është gjithmonë nën kontroll.

Shkencëtarët gjithashtu thonë se shtojcat dietale nuk janë diçka për të ngrënë me “lugë”, por se ato mund të konsumohen vetëm në raste të mungesës së vitaminave të caktuara ose mineraleve dhe vetëm me konsultim paraprak me mjekun. Shkencëtarët, për shembull, e theksojnë faktin se përdorimi i vitaminës A nga duhanpirësit mund të shkaktojë shfaqjen e tumorit të heshtur (latent), por edhe faktin se si shtojcat dietike ndonjëherë mund të kenë një efekt negativ kur kombinohen me medikamente të caktuara për shkak të faktit se vitamina E ul absorbimin e barnave kundër sëmundjeve kardiovaskulare, kolesterolit të lartë ose diabetit, dhe gjithashtu mund të ndërhyjë me funksionimin e disa terapive që prekin sistemin nervor qendror.