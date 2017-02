Përfitimet shëndetësore të vitaminës C

Studimet kanë treguar se ka një korrelacion mes marrjes adekuate të vitaminës C dhe reduktimit të rrezikut ndaj sëmundjeve të zemrës, trasnmeton "Zeri.info".

Vitamina C përmban vlera të shkëlqyera antioksiduese që mbrojnë qelizat nga dëmtimi. Për fat të keq, trupi nuk mundet në mënyrë të pavarur ta prodhojë këtë vitaminë, kështu që është e nevojshme të futet në organizëm përmes ushqimit.

Promovon humbjen e peshës

Gjatë ushtrimit të moderuar do të shpenzoni rreth 30% më shumë yndyrë në qoftë se merrni sasi të mjaftueshme të vitaminës C, në krahasim me ata që nuk konsumojnë nivele të mjaftueshme të vitaminës C. Studimi, i publikuar në revistën “American College of Nutrition”, gjeti se vitamina C rregullon mënyrën e depozitimit në trup të indit dhjamor dhe siguron që trupi gjatë ushtrimit të konsumojë vetëm indin dhjamor. Kur trupit i mungon vitamina C, nuk mundet si duhet ta zhdukë dhjamin dhe vjen deri te rreziku më i lartë i obezitetit.

Zvogëlon rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare

Studimet kanë treguar se ka një korrelacion mes marrjes adekuate të vitaminës C dhe reduktimit të rrezikut ndaj sëmundjeve të zemrës. Vitamina C ndihmon në rregullimin e presionit të gjakut dhe zvogëlon rrezikun e sulmit në zemër. Vitamina C nxit funksionimin e qelizave të gjakut dhe në mënyrë të konsiderueshme rrit qarkullimin e gjakut.

Mbron lëkurën nga dëmtimi i diellit

Vitamina C mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të zhvillimit të melanomës. Shkencëtarët ende nuk e dinë sesi vitamina C mbron lëkurën nga dëmtimi, por besojnë se kjo është kështu për shkak të efektit antioksidues të vitaminës C. Vitamina C mbron kundër dëmtimit më mirë kur merret përmes ushqimit dhe në të njëjtën kohë të aplikohet në lëkurë, prandaj përdorni krem mbrojtës që përmban vitaminë C.

Lehtëson inflamacionin

Inflamacioni është një reagim trupor ndaj stresit, ndotjes dhe madje edhe trajnimit intensiv. Inflamacioni shkaktohet nga një rritja e nivelit të radikaleve të lira. Vitamina C ndihmon në luftën kundër këtyre radikalëve dhe ndihmon në mbrojtjen e trupit kundër infeksionit, por edhe në parandalimin e tij. Parandalimi i infeksionit është shumë i rëndësishëm për shkak se studimet kanë treguar se inflamacioni në trup mund të rrisë rrezikun e shumë sëmundjeve.

Përshpejton shërimin nga gripi

Kur është fjala për luftimin e gripit apo të ftohjes, ekspertët sigurisht se rekomandojnë më shumë vitaminë C. Studime të shumta kanë treguar se vitamina C është thelbësore për funksionimin e duhur të sistemit imunitar, kurse një sistem imunitar më i fortë dhe më rezistues do të thotë shërim më i shpejtë nga gripi apo nga ftohjet. Një sistem i fortë imunitar është thelbësor për ruajtjen e shëndetit të organizmit në përgjithësi.

Ndihmon për të luftuar kancerin

Një nga përfitimet më të rëndësishme të vitaminës C është aftësia e saj për të luftuar kancerin. Studimet kanë treguar se vitamina C përmirëson efikasitetin e kimioterapisë, në veçanti është provuar të jetë efektive për parandalimin dhe trajtimin e tiroideve. Studime të tjera kanë treguar se marrja intravenoze e vitaminës C mund të rrisë cilësinë e jetës së njerëzve që vuajnë dhe kurohen nga kanceri.