Tërë jetën e pimë ujin në pozitë të gabuar!

Rregulli që gjatë një dite duhet të pini të paktën tetë gota ujë nuk do të ketë efekt në qoftë se e pini në mënyrë të gabuar. Disa zakone është vështirë për t’i ndryshuar, edhe në qoftë se ju keni ndjesi se ato janë të dëmshme. Me kalimin e kohës shkenca dhe mjekësia po ndryshojnë dhe po avancohen, dhe në shumë raste na bëjnë të ditur se disa aktivitete rutinë të jetës nuk janë të mira për shëndetin tonë. Kështu që tani kemi lajme të reja për ujin, por nuk ka të bëjë me sasinë e rekomanduar ditore, por pozitën në të cilën e pimë.

Në qoftë se pini ujë "në këmbë", ndoshta nuk jeni duke bërë pikërisht gjënë e duhur, thonë shkencëtarët. Ujin duhet ta pini në pozitë të ulur, sepse vetëm në këtë mënyrë uji më gjatë mund të mbetet në organe.

Nëse pimë ujë kur qëndrojmë në këmbë, uji shumë shpejt kalon përmes zorrës së trashë dhe trupi thjesht nuk ka kohë të mjaftueshme për të absorbuar të gjitha vlerat e nevojshme ushqyese. Dhe në këtë rast mund të ketë edhe dhimbje, artritis dhe dëmtime në veshka. Gjithashtu, sigurohuni që ujin të mos e pini shumë shpejt, por në gllënjka të vogla. /ZERI/