Si ndikon konsumimi i ujit me mjaltë në trupin tuaj?

Thonë se mënyra më e mirë për të qëndruar të shëndetshëm është duke i shmangur ëmbëlsirat dhe ushqimet e shpejta.

Por, ekzistojnë disa ‘ushqime të ëmbla’ të cilat faktikisht jua përmirësojnë shëndetin.Merrni shembull mjaltën, e cila kur përzihet me ujë mund t’ju furnizojë me vlera të rëndësishme ushqyese.

Të gjithë e dimë se ushqimet e ëmbla bëjnë të shtoni peshë, por, konsumimi i ujit me mjaltë në përditshmëri mund t’ju ndihmojë të humbni peshë. Kjo sepse mjalta përmban sheqer natyral, i cili është i mirë për shëndetin.

Veç kësaj, mjalta ju dhuron një ndjenjë të ngopjes nga ushqimi, e cila ju parandalon të ndjeheni të uritur gjatë tërë kohës.

Përndryshe, uji është edhe detoksikues natyral, ndërsa bashkë me mjaltën bëhet eliminues edhe më i mirë i toksinave të ndryshme që gjenden në trup.

Veç këtyre dyjave, mjalta dhe uji njihen edhe për ndikimin që kanë në problemet me traktin urinar, ndihmojnë në shërimin e problemeve të barkut të fryrë, e gjithashtu, nëse jeni me grip, ju ndihmojnë me inflamacionin e fytit.