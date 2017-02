Lëngu i panxharit të kuq, për qëndrueshmëri dhe qarkullim më të mirë

Lëngu i panxharit të kuq rrit qëndrueshmërinë fizike dhe forcon qarkullimin, kurse e nitratet në përbërjen e tij zgjerojnë enët e gjakut dhe përmirësojnë shëndetin e përgjithshëm dhe qëndrueshmërinë. Panxhari është një perime karakteristike me ngjyrë të kuqe që përdoret në kuzhinë. Pasuria e tij me minerale, karbohidrate, yndyra dhe proteina e bën ushqim të shpeshtë dhe të shëndetshëm. Është gjithashtu i pasur me vitaminë B12, dhe gjithashtu përmban një sasi të vogël të kobaltit, transmeton "Zeri.info".

Pastron gjakun

Merrni dy gjethe lidhje të reja të panxharit të kuq, copëtoni ato, shtoni gjethe lidhje të majdanozit dhe i zieni për 15 minuta. Gjatë kësaj kohe copëtoni qepë të reja të bardha dhe të kuqe, karota, rrënjë majdanozi dhe selino. Katër deri në pesë kokrra të freskëta të panxhari të kuq i prisni në pjesë të imëta. Të gjitha perimeve i shtoni një lugë vaj ulliri dhe lëng limoni, përzieni mirë gjellën të cilën duhet shërbyer menjëherë.

Sallatë për forcimin e stomakut

Grimconi një panxhar (të madh) të kuq dhe një rrënjë të vogël nga selino. Shtoni kripë, një lugë çaji uthull molle dhe vaj ulliri, hidhni qimnon të bluar. Në fund, të gjitha duhet përzier me salcë kosi dhe majdanoz.

Për shkak të përbërësve të tij mjekësor, panxhari i kuq përdoret në mjekësinë moderne. Aplikimi bazë i tij është në mjekimin e sëmundjeve invazive dhe trajtimin e leukemisë. Përdoret edhe në trajtimin e malaries, sëmundjeve akute fibrotike, gripit në fazat fillestare, si dhe për rregullimin e presionit të gjakut, në qoftë se është i ulët. Panxhari i kuq ka një efekt pozitiv në nerva dhe punën e trurit, dhe rrit funksionimin e stomakut, zorrëve dhe fshikëzës së tëmthit.

Vitaminat: C, B6

Proteinat: 2.2 g

Mineralet: Magnez, fosfor, hekur

