Tregtim me kripto-monedha në dispozicion ne Kosovë dhe Shqipëri

Në prill të vitit 2010 çmimi i një Bitcoin ishte 0,003 dollarë amerikanë, ndërsa sot çmimi i një Bitcoin 3000 dollarë. Nëse 7 vite më parë të kishit investuar 100$ në Bitcoin, sot do kishit pasur 83 milion.

Ashtu sic edhe vetë Wall Street filluar të paguajnë më shumë vëmendje për Bitcoin, ka pasur rivalë të ri në botën e monedhës crypto që kërcënojnë për të shkelur ish-udhëheqësin.Një prej tyre është Ethereum që sot mbulon 32% të vlerës totale të të gjithë monedhës crypto (Bitcoin përfshin 38%) dhe Litecoin vlera e përgjithshme e të cilit për herë të parë kaloi në një moment historik prej 1 miliard $.

FXLider, për të gjithë ata që janë të interesuar për të mësuar se si të tregtojnë me Criptocoins ose ata që investojnë në veten e tyre dhe thjesht duan të zgjerojnë njohuritë e tyre, librin pa pagesë "Si të tregtoni me Criptocoins?" (ashtu-quajtur kontrata CFDs). Libri është përshtatur për të gjitha nivelet dhe ju mund ta shkarkoni atë nëpërmjet linkut të mëposhtëm.

Librn pa pagesë "Si të tregtoni me Criptocoins" shkarkojeni këtu.

Ndërkohë, shumë shtete kanë deklaruar Bitcoin legjitim, që si masë të madhe ka pasur një ndikim pozitiv në çmimin e saj. Në Japoni kohët e fundit, shumë shitës ju mundësojin të blejnë Bitcoin që çoi në çmimin këtë crypto monedhë gjatë muajit të kaluar të ketë një rritje prej gati 80%, dhe Japonia të bëhet tregu më i madh për Bitcoin në botë. Investitorët presin që së shpejti shumë shtete të tjera të legalizojnë këtë lloj tregtimi.

Një nga arsyet pse çmimi i Bitcoin ishte lartë deri këtë vit, është se ajo nuk është e ndikuar nga qeveritë shtetërore. Bitcoin monitorohet me anë të të dhënave publike në internet të njohura si "zinxhir bllok". Numri i bitocoin përfundimtar mund të prodhohet nëpërmjet një procesi të quajtur "minierave", dhe në fakt paraqet zgjidhjen e problemeve komplekse matematikore. Një nga tërheqjet më të madhe të kësaj mënyrë të tregtisë është se edhe pse transaksioni regjistron përdoruesit publik kryerja e transaksioneve mbetet anonim.

