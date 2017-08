Miliona euro për punësime politike

Qindra punëtorë janë punësuar nëpër komunat e Kosovës me kontrata të veçanta pa përfillur procedurat e parapara me ligj për rekrutimin e punëtorëve të rinj. Për pagat e tyre çdo vit nga buxheti i shtetit shpenzohen miliona euro. Në bazë të të dhënave zyrtare Komuna e Prishtinës edhe më tutje vazhdon të jetë kampion i punësimeve të punëtorëve me kontrata të veçanta, shkruan sot, gazeta Zeri.

Shuma të konsiderueshme të parave të buxhetit të shtetit edhe më tutje vazhdojnë të shpenzohen për pagat e punëtorëve me kontrata të veçanta, e të cilët janë punësuar nëpër komunat e Kosovës pa i përfillur procedurat e parapara ligjore për rekrutimin e punëtorëve të rinj.

Në bazë të të dhënave zyrtare të publikuara nga Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) shihet qartë se Komuna e Prishtinës prin dukshëm me numër të punëtorëve me kontrata të veçanta në raport me komunat tjera të Kosovës.

Pas Prishtinës prin Komuna e Ferizajt, pastaj ajo e Gjilanit, e Kamenicës e kështu me radhë, shkruan gazeta Zeri.

Prishtinë, 210 të punësuar me kontrata të veçanta

Komuna e Prishtinës, e cila drejtohet nga Shpend Ahmeti, edhe më tutje vazhdon të jetë kampion i punësimeve të punëtorëve me kontrata të veçanta.

Gjatë auditimit të pasqyrave financiare për vitin 2016 Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se në këtë komunë janë angazhuar 210 zyrtarë me kontratë për shërbime të veçanta, që paraqet një numër të reduktuar nga viti i kaluar (276). Sipas ZKA-së, me rastin e përzgjedhjes së këtyre individëve nuk ishin zbatuar procedura të thjeshtësuara të rekrutimit...(Shkrimin e plotë mund ta lexoni në numrin e sotëm të gazetës Zëri, ose në versionin online me parapagim online.zeri.info...)