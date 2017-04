Këto do të jenë ekonomitë më të fuqishme në botë deri në vitin 2050

Deri në vitin 2050, bota do të ndryshojë në mënyrë drastike nga ajo se si e njohim tani, dhe ekonomia e planetit dhe financat nuk janë një përjashtim.

Një raport nga gjigandi i shërbimeve profesionale PwC shikon se cilat ekonomi përreth botës do të jenë më të mëdhatë dhe më të fuqishmet brenda 33 viteve.

Raporti, i titulluar “Si do të ndryshojë ekonomia globale deri më 2050?” radhiti 32 shtetet me ekonominë më të fuqishme deri më 2050, transmeton Gazeta Express.

PPP përdoret nga makroekonomistët për të përcaktuar produktivitetin ekonomik dhe standardin e jetës në një vend gjatë një periudhe të caktuar.

Me përjashtim të SHBA-së, shumë prej fuqive aktuale të botës si Japonia dhe Gjermania do të rrëshqasin poshtë listët globale, duke u zëvendësuar me vende si India dhe Indonezia, të cilat aktualisht kanë tregje në zhvillim.

Kjo është radhitja më poshtë:

32. Holanda — $1.496 trilion.

31. Kolumbia — $2.074 trilion.

30. Polonia — $2.103 trilion.

29. Argjentina — $2.365 trilion.

28. Australia — $2.564 trilion.

27. Afrika e Jugut — $2.570 trilion.

26. Spanja — $2.732 trilion.

25. Tajlanda — $2.782 trilion.

24. Malejzia — $2.815 trilion.

23. Bangladeshi — $3.064 trilion.

22. Kanada — $3.1 trilion.

21. Italia — $3.115 trilion.

20. Vietnami — $3.176 trilion.

19. Filipinet — $3.334 trilion.

18. Koreja e Jugut — $3.539 trilion.

17. Irani — $3.900 trilion.

16. Pakistani — $4.236 trilion.

15. Egjipti — $4.333 trilion.

14. Nigeria — $4.348 trilion.

13. Arabia Saudite — $4.694 trilion.

12. Franca — $4.705 trilion.

11. Turqia — $5.184 trilion.

10. Mbretëria e Bashkuar — $5.369 trilion.

9. Gjermania — $6.138 trilion.

8. Japonia — $6.779 trilion.

7. Meksika — $6.863 trilion.

6. Rusia — $7.131 trilion.

5. Braziil — $7.540 trilion.

4. Indonezia — $10.502 trilion.

3. SHBA — $34.102 trilion.

2. India — $44.128 trilion.

1. Kina — $58.499 trilion.