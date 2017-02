Rreth 25 mijë vende pune për vitin 2017 (VIDEO)

Papunësia, e cila në Kosovë arrin shifrën e 26.2 për qind dhe varfëria mbi 22 për qind, sipas përfaqësuesve të Qeverisë së Kosovës, do të zvogëlohen gjatë këtij viti dhe Kosova nuk do të konsiderohet më si vend i varfër.

Gjatë një konference me temën “Ambienti i biznesit 2017”, zyrtarë të lartë të institucioneve të Kosovës kanë premtuar hapjen e mijëra vendeve të reja të reja të punës gjatë këtij viti.

Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë se Kosova ka pasur rritje të qëndrueshme ekonomike. Sipas tij, në vitin 2015 dhe 2016 ka pasur rritje ekonomike deri në 4 për qind, derisa në këtë vit presin që rritja ekonomike të jetë rreth 5 për qind.

Kjo rritje ekonomike, ka thënë kryeministri Mustafa, do të ndihmojë në zbutjen e varfërisë dhe papunësisë në vend.

“Mund të presim që në vitin 2017 të kemi rreth 25 mijë vende të reja të punës dhe po ashtu jam i bindur që në vitin 2017 ta ulim normën e papunësisë nën shifrën prej 20 për qind”, ka thënë Mustafa.

Kryeministri Mustafa, po ashtu, ka theksuar se Kosova shumë shpejt do ta kalojë pragun ndërkombëtar të varfërisë dhe do të konsiderohet si shtet me të ardhura të mesme.

Ministri i Ekonomisë, Avdullah Hoti, ndërkohë para pronarëve të bizneseve ka prezantuar pikat e pakos së re fiskale, që, sipas tij, do të ndihmojnë në ambientin bzinesor në vend.

“Masa e parë është zgjerimi i listës së produkteve që konsiderohen si lëndë e parë, për lirim nga tatimi doganor, këtu kemi trajtuar të gjitha kërkesat që kanë ardhur nga shoqatat ekonomike. Lista përfshin të gjitha imputet që përdoren për qëllime prodhime, si industria e ushqimit, pijeve, metalurgjisë e bujqësisë dhe sektorë të tjerë”, ka theksuar Hoti.

Ndërsa, Ministri i Diasporës, Valon Murati,tha se kjo ministri është urë lidhëse ndërmjet diasporës dhe dhe institucioneve të Kosovës.

Murati theksoi se është duke u punuar që remitencat të kthehen në zhvillim ekonomik, edhe pse bashkatdhetarët sjellin para për familjet e tyre, përmes skemave dhe programeve në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe UNDP-në do mundohen që të arrihet zhvillim ekonomik.

Ai bëri të ditur se janë në fazën fillestarë të dizajnimit të këtyre skemave.

Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë, Hykmete Bajrami ka thënë se pavarësisht protestave e bllokadave në Parlament, Ministrit që merren me sektorët ekonomik, kanë punuar në përmirësimin e ambientit të të bërit biznes.

“Derisa ka pasur bllokada në Parlament, protesta në rrugë, dialog në Bruksel, mure dhe rrëzim të tij, tren dhe ndalim të tij, Ministritë të cilat kanë mandat përmirësimin e ambinetit të biznesit, së bashku me përfaqësuesit e komunitetit të biznesit, me mbështetjen dhe kërkesën e Kryeministrit Mustafa kanë punuar dhe po punojnë në përmirësimin e ambientit të biznesit”, ka thënë Bajrami, në konferencën e organizuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë me temë “Ambienti i biznesit 2017”.

Bajrami, ka thënë se të gjitha masat e Qeverisë janë marrë krejtësisht në koordinim me bizneset.