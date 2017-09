Protestë globale ndaj dhunës kundër myslimanëve në Birmani (Video)

Janë shtuar protestat e fuqishme globale kundër dhunës ndaj myslimanëve Rohingia në Mianmar (që njihet edhe me emrin Birmani), ndërsa vendet me popullatë shumicë myslimane thonë se do të kërkojnë aksion në Kombet e Bashkuara, për shkak të raporteve se janë vrarë më se 400 pjesëtarë të këtij grupi, prej muajit të kaluar e deri tash.

Irani dje ka kumtuar se dhuna, që i ka detyruar afro 90 mijë myslimanë Rohingia të largohen nga shtëpitë e tyre në Bangladeshin fqinj, paraqet “pastrim etnik”.

Turqia ka vlerësuar se ky është “gjenocid”.

Ministri i jashtëm iranian, Javad Zarif, e ka mbështetur thirrjen e presidentit të Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, për trajtimin e kësaj çështjeje në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, gjatë këtij muaji.

Në një postim në rrjetin Twitter, zoti Zarif e ka kritikuar “heshtjen globale për vazhdimin e dhunës kundër myslimanëve Rohingia”, dhe shtoi se “aksioni madhor ndërkombëtar për parandalimin e pastrimit të mëtejshëm etnik, ai nga Kombet e Bashkuara”, duhet të ndërmerret.

Vala aktuale e dhunës pat filluar nga një grup i kryengritësve Rohingia, që e kishin sulmuar policinë në shtetin, Rakhine, më 25 gusht.

Autoritetet kanë raportuar se së paku 400 vetë janë vrarë gjatë përleshjeve që pasuan.

Zyrtarët e Birmanisë i fajësojnë militantët Rohingia për ndezjen e shtëpive dhe për vrasje të civilëve, por monitoruesitt e të drejtave të njeriut dhe pjesëtarë të grupi Rohingia, thonë se ushtria e Mianmarit po përpiqet që me forcë t’i detyrojë ata të largohen, me anë të një fushate të zjarrvënieve dhe vrasjeve.

Në shumë vende me popullatë shumicë myslimane janë mbajtur protesta kundër dhunës, ndërsa protesta masive janë mbajtur në Indonezi dhe në Çeçeni të Rusisë, ku mijëra njerëz kanë marrë pjesë në tubimet në mbështetje të myslimanëve Rohingia./rel