Trump përgatit sanksione të reja kundër Koresë së Veriut

Presidenti amerikan, Donald Trump do të mbledhë sot ekipin e tij të sigurisë kombëtare pas njoftimit për një test tjetër bërthamor të kryer nga Koreja e Veriut, ndërkohë që njoftoi dhe përgatitjen e sanksioneve të reja.

“Ekipi i sigurisë kombëtare po ndjek nga afër këtë çështje”, theksoi Sarah Huckabee Sanders, zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë duke shtuar se një takim me presidentin ishte parashikuar.Në një sërë mesazhesh në rrjetin social Twitter, Trump dënoi edhe një herë aktet armiqësore dhe të rrezikshme nga Pheniani dhe gjykoi se politika e pajtimit përballë regjimit të Kim Jong-Un ishte një dështim.

Në të njëjtën kohë, sekretari i Thesarit, Steven Mnuchin përmendi sanksione të reja në të ardhmen. “Do të përgatis një sërë sanksionesh që do t’ia paraqes presidentit”, njoftoi ai në stacionin televiziv “Fox News”. “Ata që bëjnë biznes me Korenë e Veriut nuk do të mund të bëjnë me ne”, paralajmëroi ai duke shtuar se SHBA-ja kishte si synim të punonte me aleatët e saj dhe me Kinën.