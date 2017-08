Shpërthim në një ndërtesë në SHBA (Video)

Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur në një ndërtesë në qendër të Houston të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Dëshmitarët postuan në rrjetet sociale pamje të godinës ku ndodhi shpërthimi, ku duken flakët e zjarri dhe tymi që dalin nga kati i parë i ndërtesës.

Raportohet se shpërthimi ndodhi në zyrat e një agjencie që ofron konsulencë ligjore, përcjell tvklan.al. Shkaqet e ngjarjes nuk dihen ende.

Nuk ka të dhëna as nëse ka persona të lënduar nga shpërthimi.

Next to my apartments 😔 we just heard an explosion!! 😔😔😔 @LStarLegal #explosion #houston #downtownhouston #HarveyStorm #harveyhouston pic.twitter.com/JZQGpewoab