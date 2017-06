Moska po dështon, planet strategjike në Ballkan u prishën

SHPËRNDARJE







22 Qershor 2017 • 13:57 •

Planert strategjike të Moskës në Ballkan po dështojnë thotë Think Tanku me seli në Londër, IISS.



Duke hedhur poshtë pretendimet e lëshuara në mediat britanike e ato perëndimore se “retë e luftës po grumbullohen sërish mbi Ballkan”, Instituti Ndërkombëtar për Studime Strategjike thekson se rreziku më i madh nuk është ky, por depërtimi i Rusisë në rajon. Të shënjestruar prej Moskës për tu kthyer në vende mike janë: Serbia, Mali i Zi, Bosnja dhe Maqedonia.



Në ndjekjen e këtij objektivi është krijuar ngadalë një rrjet mediash dhe organizatash pro-ruse në mbarë rajonin. 109 të tilla ekzistojnë vetëm në Serbi, në Maqedoni ka rreth 30, ndërsa është punuar për të ushqyer dhe relatat me partitë serbe, VMRO-DPMNE-në në Maqedoni dhe Frontin Demokratik opozitar të Malit të Zi.



Mekanizmat kryesore ruse të influencës në Ballkan përfshijnë faqe interneti të cilat promovojnë dhe mbulojnë në lavde Vladimir Putinin e fuqinë eushtarake të Rusisë, duke i bërë jehonë linjës zyrtare të Russia Today dhe Sputnik.



Megjithatë rezultatet e kësaj fushate sipas IISS kanë qënë larg atyre të dëshiruara prej Moskës. Në Maqedoni, VMRO-ja u detyrua të lërë pushtetin ndërsa Mali i Zi u bë pjesë e aleancës veri-atlantike, pavarësisht kundërshtimit të tërbuar të Kremlinit.



Për rrjedhojë, pothuajse i gjithë bregu verior i Mesdheut, nga Gjibraltari deri në kufirin sirian është tani nën kontrollin e NATO-s, vazhdon Think Tanku, dhe flota ruse do të ketë të pamundur qasjen e shumëdëshiruar në facilitetet portuale të Malit të Zi.



/ Top Channel