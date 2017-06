Scotland Yard: Do t’i mbrojmë myslimanët

Scotland Yard ka reaguar në lidhje me sulmin ndaj besimtarëve myslimanë në Londër, duke deklaruar qartë se do ta mbrojë këtë komunitet.

Ka qenë vetë komandantja Cressida Dick që ka dhënë këtë garanci e që e ka cilësuar ngjarjen si një “akt të pastër terrorist”.



Drejtuesja e agjencisë prestigjoze policore ka bërë me dije se në ditët e ardhshme do të rritet mbikëqyrja në vendet e përdorura nga komuniteti mysliman për lutjet.



Ndërkohë, lidhur me ngjarjen ka reaguar edhe kryetari i Bashkisë së Londrës, Sadiq Khan. Khan i ka drejtuar një apel qeverisë qendrore që të mos shkurtojë më fondet për policinë.