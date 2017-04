Rritet siguria për zgjedhjet presidenciale në Francë

Shërbimet anti-terroriste do të jenë me detyrë në zgjedhjet presidenciale që do të mbahen më 23 prill në Francë, transmeton Klan Kosova.

Ministri francez i Punëve të Brendshme, Matthias Fekl, ka theksuar se kërcënimi nga terrorizmi në vend vazhdon dhe se ndodhet në nivel të lartë.

“Rreziku terrorist është më i madh dhe forcat tona të policisë janë të mobilizuar”, ka thënë Fekl.

Në raundin e parë të zgjedhjeve që do të mbahen të dielën e ardhshme pritet që në afërsisht 67 mijë qendra votimi të votojnë 47 milionë votues.