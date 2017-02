Greqia rinis garën e armatimit me Turqinë

Athina zyrtare ka shprehur interesin e saj për furnizimin e flotës ajrore nga tregu amerikan, fillimisht me mbi 20 avionë të gjeneratës së pestë “F35”, si dhe ka aprovuar programin për mirëmbajtjen e raketave anti-ajrore “S300”.

Vetëm rinovimi dhe përmirësimi i rreth 155 avionëve “F16” që disponon do të kushtojë mbi 1.2 miliardë euro, ndërsa vlera e dy proceseve të tjera çon ketë shumë në pesë miliardë euro.

E gjithë kjo, në një moment kur Greqia ka hyrë në vitin e tetë të krizës më të rëndë ekonomike dhe po vazhdon negociatat me kreditorët e saj për të përfunduar paketën e tretë të ndihmës.

Burime pranë Ministrisë së Mbrojtjes shprehen se Athina është detyruar ta marrë këtë vendim për të përballuar rrezikun dhe tensionin gjithnjë në rritje midis Turqisë dhe Greqisë në detin Egje, ku 5 vitet e fundit ka filluar të prishet ekuilibri ushtarak në favor të Ankarasë.TCH

Specialistët theksojnë gjithashtu se rritja e arsenalit ushtarak grek bëhet e domosdoshme edhe pas vendimit të qeverisë turke për furnizimin pas vitit 2018 me 100 avionë të rinj “F35”, me vlerë prej më shumë se 10 miliardë euro, të cilët do t’i shtohen flotës së 160 avionëve “F16” të përmirësuar që Turqia ka në dispozicion.

Ndërkohë, shtypi gjerman ka shprehur pakënaqësi për vendimet e Athinës. E përditshmja “Bild” thekson në një prej shkrimeve të saj të fundit se, “Gjermania u jep para grekëve dhe ata blejnë avionë”.

Por nga ana tjetër, burimet ushtarake në vend pohojnë se ankesat gjermane kanë objekt preferencën e Athinës ndaj kompanive amerikane të armëve dhe jo atyre gjermane, që kanë kryer deri para krizës shitje multimiliardere ndaj Greqisë si nëndetëse, tanke, avionë apo makina ushtarake.