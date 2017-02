Trupat amerikane stërviten në kufi me Rusinë, rusët e shohin si kërcënim (Video)

Rreth 160 trupa amerikane dhe letoneze, të ndjekura nga automjete të blinduara parakaluan nëpër qytete në afërsi të kufirit rus, në stërvitjen dy ditore baltike të NATO-s në Letoni.

Siç shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi, marshimi nisi të martën, më 7 shkurt dhe ka përfunduar të mërkurën, si pjesë e ushtrimeve të koduara “Bayonet Vanguard”.

Stërvitjet u zhvilluan nëpër të gjithë vendet baltike, të cilat thuhet se synojnë rritjen e bashkëpunimit në mes të ushtarëve të Letonisë dhe atyre amerikanë, të cilët provuan aftësitë e tyre në kushtet e dimrit.

Destinacioni i fundit i tyre ishte qyteti Rezekne, që ndodhet vetëm 63 kilometra (39 milje) në perëndim të kufirit Letoni-Rusi.

Në një video të ngarkuar nga YouTube, shihen automjete të blinduara, tanke,… në borë, ndërsa disa që pritnin me padurim të “njoftoheshin” me to.

Pasi vendosja e dhjetëra ushtarëve dhe makinerive të rënda në një qytet prej 30.000 banorësh mund të ketë shkaktuar frikë në mesin e banorëve, autoritetet letoneze kishin paralajmëruar qytetarët paraprakisht.

Stërvitjet ushtarake, të njohura si Bayonet Vanguard, u mbajtën në Lituani, Estoni, Letoni, që nga 6 deri më 9 shkurt, përcjell Telegrafi.

Stërvitjet, u tha se shërbejnë si dëshmi e angazhimit të Uashingtonit për sigurinë evropiane.

Por Moska e ka përshkruar vendosjen e trupave të NATO-s pranë kufirit rus si një “kërcënim”, duke thënë se ata “rëndë po e rrisin rrezikun e incidenteve”.

“Kjo vendosje është sigurisht një kërcënim për ne”, ka thënë zëvendësministri i jashtëm, Aleksey Meshkov, në një intervistë për RIA Novosti. “E kush tha se kjo do të përfundojë me kaq? Ne nuk kemi një informacion të tillë”.