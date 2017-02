Mogherini do të takohet me përfaqësues të Administratës së Trump

Mogherini theksoi se me siguri do të takohet me këshilltarin e Trumpit për siguri nacionale, Majk Flini dhe me dhëndrin e presidentit dhe këshilltar i lartë, Jared Kushner.

“Porosia kryesore do të jetë të gjejmë terren të përbashkët, në të cilin dëshirojmë të bashkëpunojmë, mënyrën në të cilën mund të bashkëpunojmë”, tha Mogherini pas përfundimit të takimit të ministrave të punëve të jashtme të BE-së në Bruksel.

Ajo potencoi se çështje të rëndësishme për BE-në janë Kombet e Bashkuara efikase, ndryshimet klimatike, Libia dhe Siria.