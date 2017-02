Sondazhet, Schulz para Merkelit në garën për kancelar

Emërimi i Martin Schulz për të drejtuar partinë Socialdemokrate (SPD) në garën elektorale kundër kancelares gjermane, Angela Merkel ka gjetur mbështetje për partinë e qendrës së majtë.

Nëse gjermanët do të mund të zgjidhnin drejtpërdrejtë kancelarin e tyre, 50 për qind do të votonte për Schulzin, sipas sondazhit më të fundit të zhvilluar nga televizioni ARD, ndërsa vetëm 34 për qind do të zgjidhnin Merkel.

Sondazhi “Deutschlandtrend” tregon gjithashtu një rritje për SPD-në me tetë pikë duke arritur 28 për qind.

Socialdemokratët në Evropë kanë vendosur shpresat e tyre tek Schulz, që ishte president i Parlamentit Evropian, për të rigjallëruar mbështetjen për qendrën e majtë dhe të promocojë një mesazh të fortë proevropian.