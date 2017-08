Dacia Duster e re edhe zyrtarisht - (Foto-Video)

Siç ka paralajmëruar edhe më herët edhe shefi i dizajnit në grupin Renault, Laurens van Acker, Dacia premierën e modelit të ri do ta ketë gjatë këtij viti. Më saktësisht kjo do të ndodh më 12 shtator në panairin e veturave në Frankfurt, por fotot e para tashmë janë zbuluar, transmeton Zeri.info.

Për fat të keq mungojnë fotot e interierit, por edhe ato do të publikohen së shpejti, ndërsa shitja pritet në fillim të vitit të ardhshëm. Për të zvogëluar harxhimet e zhvillimit dhe çmimit final, Duster II përdor të njëjtën platformë sikurse modeli i vjetër, ndërsa ka edhe dimensionet e njëjta.

Në aspektin e dizajnit nuk ka befasi, pra bëhet fjalë për evoluimin e dizajnit të tanishëm, me ç’rast xhami mbrojtës është lëvizur para për 100 mm, ndërsa dallohen edhe mbrojtësit e rinj anësor, maska e modifikuar, përmirësimi i dritave të përparme me drita të ditës LED, pamje e re e dritave prapa, dizajn i ri i felleneve 17 inç nga alumini dhe ngjyra e re Orange Atacama.

Sa i përket pjesës së brendshme, Dacia paralajmëron se ajo është ridizajnuar komplet në krahasim me modelin e tanishëm, duke shfrytëzuar pajisje të reja dhe materiale kualitative. Edhe pse ende zyrtarisht nuk është konfirmuar, në paletën e motorëve do të përfshihen motorë me naftë dhe benzinë që do të kenë forcë deri në 130 kuaj fuqi.

Kështu, Duster i ri pritet të ketë edhe motorin e Renault-it 1.6 dCi diel, por ende nuk është zyrtare, prandaj të gjitha të dhënat do t’i mësojmë më 12 shtator në Frankfurt. Sikurse deri më tani, sërish do të ofrohen variantet me sistemin e tërheqjes 4x2 dhe 4x4. Sa i përket çmimeve, ende nuk ka asgjë zyrtare./ZERI

https://www.youtube.com/watch?v=YBGBnuRJ_Qs